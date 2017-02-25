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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، في الوقت الذي غادرت فيه سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
كما غادر الميناء قطاران بحمولة 2767 طن قمح و78 سيارة بحمولة 3602 طن قمح، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 85786 طن بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 95769 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 6300 طن يوريا و3000 طن فوسفات و8259 طن ملح.

 

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