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على طريقة ملوخية الحاكم بأمر الله.. 8 قوانين تمنع تناول هذه الأكلات

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على طريقة ملوخية الحاكم بأمر الله.. 8 قوانين تمنع تناول هذه الأكلات على طريقة ملوخية الحاكم بأمر الله.. 8 قوانين تمنع تناول هذه الأكلات

بعد 1000 عام من إصدار قراره بمنع أكل الملوخية، يبدو أن هناك دولاً قررت السير على نهج الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بسن قوانين تمنع تناول بعض الأكلات لضررها على الصحة.

إتخذت بعض الدول حول العالم إجراءات وأصدرت تشريعات حظرت بموجبها تناول أطعمة معينة تضر بصحة سكانها، منها الأطعمة التي تسبب السرطان وأمراض الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض، ونستعرض أبرز تلك الأطعمة الخطيرة والدول التي حظرتها في النقاط التالية، وذلك بحسب موقع "buzzfeed".

- الأطعمة الملونة صناعيًا: كثير من الأطعمة التي يتناولها الأطفال مثل حبوب الإفطار والجبن والمشروبات الغازية والحلويات، ألوانها مصنعة وليست طبيعية، حتى تعطي شكلًا جذابًا للأطفال، لكن تلك الأطعمة تؤثر على صحة الأطفال وتسبب لهم الحساسية والصداع النصفي، وربما يصل الأمر للإصابة بالسرطان، وتمنع أصباغ الألوان هذه في عدة دول منها بريطانيا.

- المشروبات الغازية بنكهات الحمضيات: بعض من المشروبات الغازية تحتوي على نكهات الفاكهة الحمضية، وتحتوي المشروبات على ألوان صناعية وزيوت نباتية "برومينية" التي تؤدي لمشكلات بالأعصاب وتؤثر على هرمونات الغدة الدرقية. وحظرت الزيوت النباتية "البرومينية" في كل دول الاتحاد الأوروبي والهند واليابان.

- الأطعمة الملونة بأصباغ مشتقة من مواد بترولية: بعض من المواد الغذائية ملونة من مواد صبغية مشتقة من البترول وقطران الفحم، مثل الأصفر 5 والأحمر 40، وتستخدم في حبوب الإفطار الملونة. تم حظرها في النرويج، فنلندا، فرنسا، النمسا وبريطانيا.

- الدجاج المحقون بالزرنيخ: بعض الدجاج يحقن بمادة الزرنيخ، حتى تنمو الدجاج بشكل أسرع، لكن مادة الزرنيخ في الدجاج تنتقل للإنسان عند تناولها وتزيد نسبة الزرنيخ في جسمه، مما يؤدي إلى الإصابة بسرطانات الرئة والمثانة والجلد. ومحظور الدجاج هذا في الاتحاد الأوروبي.

- الخبز المحتوي على "برومات" البوتاسيوم: يصنع بعض أنواع الخبر من دقيق يتم إضافة مادة البرومات عليه، التي تجعله يرتفع وينضج بشكل أسرع، وتسبب هذه المادة أمراض الغدة الدرقية وسرطان الكلى. وتم حظر هذا الخبز في أوروبا وكندا والصين وولاية كاليفورنيا.

- رقائق البطاطس التي تحتوي على مادة "أوليسترا": بعض أنواع رقائق البطاطس الخالية من تحتوي على مادة أوليسترا، و تلك المادة تسبب تشنجات الأمعاء. وتم حظرها في بريطانيا وكندا.

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