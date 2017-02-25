بالصور و الأسماء || احتجاز 5 مصريين في سجن سعودي لمطالبتهم برواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر

سمر العشري

قام كفيل من " المملكة العربية السعودي " بتحرير محضر ضد خمسة من الشباب المصريين العاملين في المملكة جميعهم من محافظة " الدقهلية" مركز المنصورة من قرية تسمى "شاوة" واتهمهم في المحضر بخيانة الأمانة وعلى أثر ذلك تم احتجاز الشباب الخمسة في أحد سجون المملكة .

أسماء الشباب كالآتي :

"محمد مختار عبد السلام" ، "محمد إبراهيم راضي" ، "إبراهيم إسلام إبراهيم" ، "محمد إبراهيم عبد الفتاح" ، "أحمد عبدالسميع بركة" وعملوا لدى صاحب شركة "إفلاء" لمدة تجاوزت الستة أشهر عمل دون الحصول على أي راتب في مقابل هذا العمل وعلى الفور توجه الخمسة أفراد مباشرة إلى مكتب العمل لتقديم شكوى توضح ما جرى معهم من جانب الكفيل السعودي وعندما علم الكفيل بما فعله الشباب قام بتحرير محضر ضدهم وتم احتجازهم في قسم شرطة الصحافة في مدينة الرياض وكان ذلك في اليوم السابع من فبراير الجاري .

والجدير بالذكر أن والد أحد الشباب الخمسة والذي يدعى "مختار عبد السلام" قد أكد أن الكفيل السعودي قام بتلفيق التهم لهم بسبب مطالبتهم له برواتبهم المتأخرة مستغلاً علاقاته القوية في احتجاز هؤلاء الشباب وأضاف "مختار" أنه أرسل أكثر من شكوى لوزارة الخارجية ليتم التدخل فوراً للإفراج عن الشباب المحتجزين وناشد أيضاً السفارة المصرية في المملكة وكذلك وزارة الخارجية بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الشباب.

شبكةعيونالإخبارية

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