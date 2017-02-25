فرار عشرات الأسر المسيحية من مدينة العريش بعد قيام مسلحين بقتل 7 مواطنين أقباط

سمر العشري

قامت ما يقرب من حوالي أربعين أسرة قبطية باللجوء للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية خشية من قيام المسلحين بقتلهم وقتل أسرهم بداخل منازلهم وذلك بحسب مصادر بالكنيسة بالإسماعيلية، كما أصدرت الكنيسة يوم الجمعة بيان يدين ما يحدث بشمال سيناء من عمليات إرهابية تستهدف الأسر المسيحية المتواجدة بالعريش وأكدت أيضا الكنيسة أن ما يحدث في العريش يهدف الإرهابيون من خلاله للقيام بتهديد الوحدة الوطنية والقيام بتمزيقها وإحداث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين.

قام محافظ شمال سيناء بإصدار قرار يتضمن قيام المصالح الحكومية والجامعات والمدارس بأن لا يتم احتساب غياب الطلاب والموظفين المسيحيين كأيام غياب وانقطاع عن العمل أو الدراسة بل يتم احتسابه إجازة مفتوحة.

حيث قام تنظيم الدولة الإسلامية بنشر فيديو منذ أيام أرسل خلاله تهديدات للأقباط بمصر وتضمن الفيديو أيضا ما قام داعش بوصفه الرسالة الأخيرة للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة البطرسيةالملحقة بالكاتدرائية العباسية والتي راح ضحيتها 288 شخص من الأقباط الذين يحضرون القداس بالكنيسة وذلك في أواخر العام الماضي.

شبكةعيونالإخبارية

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