بالصور || تلاعب في تاريخ وسعر الدواء في بعض الصيدليات

سمر العشري

قام أحد المواطنين المقيمين بمدينة السويس والذي يعد من قراء صحافة المواطن بإرسال رسالة إلى الخدمة الخاصة بصحافة المواطن تتضمن ما تعرض له عندما قام بشراء علبة دواء وجد عليها تاريخي إنتاج مطبوعين على العلبة وفوجئ أيضا بالقيام بتعديل للسعر القديم والتاريخ الخاص بالتعبئة وأكد المواطن من خلال رسالته بصحافة المواطن بأن العلبة إنتاجها قديم.

الجدير بالذكر أن أسعار الدواء قد شهدت ارتفاع غير مسبوق بأسعارها خلال الفترة الماضية وذلك بعد ارتفاع الدولار غير المسبوق والذي حدث بصورة جنونية خاصة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية.

حيث أن زيادة أسعار الدواء شملت قيام وزارة الصحة برفع أسعار خدمات التأمين الصحي وذلك بسبب ما تواجهه الحكومة من أزمات اقتصادية قامت بوضع حلول لها متمثلة في رفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات والقيام بزيادة الأسعار ومستلزمات الإنتاج وعمليات الاستيراد من الخارج والضرائب المستحقة لها.

شبكةعيونالإخبارية

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