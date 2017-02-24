العثور على طفل رضيع في كيس قمامة

قام عدد من الأهالي بميدان سرور بمحافظة دمياط بالعثور علي طفل رضيع اليوم الجمعة، وذلك في مدخل أحد العمارات السكنية الموجودة بالقرب من مجمع المصالح الحكومية بميدان سرور، حيث تلقي قسم الشرطة الخاص بالمنطقة بلاغاً من بعض الأهالي يفيد بالعثور علي طفل رضيع ملفوف بكيس قمامة بأحد ميادين دمياط.

وعلي الفور إنتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلي مكان العثور علي الطفل الرضيع وذلك لمعاينة الملابسات وسؤال شعود العيان عن القضية ومعرفة معلومات وتحريات عن الواقعة، حيث تم التقرير بإيداع هذا الطفل الرضيع في مركز الرعاية والأمومة الموجود بمستشفي قسم اول، ومن الجدير بالذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولي من نوعها، حيث قال بعض شهود العيان انهم قاموا بالعثور علي طفل رضيع بكيس قمامة أيضاً بمركز الرزقا بمحافظة دمياط، حيث أكدوا أنها لم تكن الأولي من نوعها.

وأيضاً قال شهود العيان أن هناك مواطن قد عثر علي طفل مُلقي في مياه النيل بمركز كفر البطيخ أمام محطة الكهرباء، الأمر الذي يجعل من أهالي هؤلاء الأطفال الذين قالموا بإلقاؤهم متوحشين وعديمي الرحمة في ظل غياب الضمير منهم، حيث لم يعرف الناس أهالي هؤلاء الأطفال الذين لم يبلغ سنهم الشهرين.