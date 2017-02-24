إرهابيون يذبحون مسيحيًا داخل منزله في العريش

قامت عناصر تكفييرية من جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية بذبح مواطن مسيحي بمنزله بحي الزهور بالعريش، حيث يدعي هذا المواطن بـ"كامل" والذي يشتهر بـ"أبو روماني"، حيث قال شهود عيان كانوا موجودين بالقرب من حدوث الواقعة أن الإرهابيون كانوا من عناصر جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية وأنهم قاموا بمطاردة "أبو روماني" حتي قاموا بالقبض عليه فوق سطح منزله بحي الزهور بالعريش وقاموا بذبحه.

حيث أكد شهود العيان أن العناصر الإرهابية قامت بحرق منزله بعد أن قام باقي أفراد أسرته بالهرب منه، حيث حدثت تلك الواقعة من ساعات قليلة بحي الزهور بمحافظة العريش، من الجدير بالذكر أنه قامت عناصر إرهابية ايضاً من جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية بإطلاق النار علي رجل مسن هو ونجله المسيحيين بالعريش أيضاً وذلك كان يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال شعود عيان ان الإرهابيين قبل أن يطلقوا النار علي هذا المسن ونجله قاموا بسؤالهم عن ديانتهم وأسماؤهم.

حيث قامت الجماعة الإرهابية بترك زوجة الرجل التي تدعي نبيلة وقاموا بقتل زوجها ونجلها أمام عينها الحادث الذي جعلها في حالة حادة جداً، ومن ثم قامت هذه الجماعة الإرهابية بإشعال الحريق في المنزل بعد أن قاموا بقتلهم.