نكشف لكم حقيقة الغاء مادة الدين من المناهج الدراسية القادمة

شيماء مصطفى

انتشر منذ عدة أيام على مواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك وتويتر وبعض المواقع الاخبارية أن وزارة التربية والتعليم تفكر بحذف مادة الدين من المناهج الدراسية وتدرس بدلا منها مادة القيم والأخلاق والمواطنة في المناهج الدراسية الجديدة مما أثار غضب الكثير من الأهالي ورواد مواقع التواصل وهاجموا وزارة التربية والتعليم.

ولكن بعد انتشار هذة الأخبار ردت عليها وزارة التربية اليوم الخميس حيث قالت أن ما تم نشرة وتداولة بشأن الغاء مادة الدين ما هو الا كلام عار تماما من الصحة ولا أساس له وأنه لا توجد أي نية اطلاقا داخل الوزارة للالغاء مادة التربية الدينية ولا تصدقوا هذة الأخبار الكاذبة وأكدت الوزارة أنها تطلب من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية ضرورة تحري والتاكد قبل نشر أي معلومة وأن يتم الرجوع في كل ما يتعلق باخبار الوزارة وأخذ الأخبار من الموقع الرسمي للوزارة.

وفي نفس السياق أوضح رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي أن وزير التربية والتعليم كان قد وجه أمر بتشكيل لجنة فنية عليا وتضم هذة اللجنة ممثلين عن القطاعات المعنية بالوزارة وممثلي المراكز البحثية لمراجعة وتعديل دليل مرجعي للمعلمين كتاب القيم والأخلاق والمواطنة واعداد مكونات تعليمية للطلاب في هذا الشأن وهذا القرار جاء في اطار الجهد الكبير الذي تبذلة الوزارة من جهود لتطوير وتحديث المناهج الدراسية للطلاب في مختلف المراحل بما يتلاءم مع المعابير القومية والدولية وبما يلبي متطلبات العصر وذلك على حسب ما قال رئيس قطاع التعليم .