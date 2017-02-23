إجراءات نقل ملكية عداد كهربائي لمشترك آخر

شيماء مصطفى

المستندات المطلوبة للتنازل عن العداد الكهربائي من مشترك إلى آخر، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها البوابة لمتابعيها، وتتضمن الأوراق المطلوبة كالآتي:

- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمشترك المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد + الأصل للاطلاع.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

- صورة من توكيل رسمي عام وأيضا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع.

- إيصال كهرباء للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه "ضرورة حضور المشترك المتنازل شخصيا أو وكيله في حالة التنازل عن العداد، وإقرار من المشترك الجديد بسداد أي مستحقات تظهر على العين".

- موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة في حالة وفاة المشترك القديم.

شبكةعيونالإخبارية

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