سيدة مصرية تطلب الخلع في محكمة الأسرة "لأن زوجها يأكل كثيراً"

سمر العشري

أقامت زوجة مصرية دعوى خلع أما م محكمة الأسرة في محافظة السويس بعد تركه لها وعدم الاهتمام بها ولا اعتبار وجودها بحياته وإهماله الدائم لها وإهانتها أمام جيرانها وعدم الصرف عليها حسب الدعوي التي أقامتها ضده.

ذلك حسب ما نشرته جريدة أيجيشن اند بينت أن الزوجة أدلت بأقوالها أما محكمة الأسرة بالسويس وهي تبكي وتروي المأساة التي عاشت أيام وسنوات مع هذا الزوج في هذا الزواج الفاشل لمدة 15سنة و تحملت الكثير لعل هذا الزوج يدرك أخطائه ويصلح من حاله ولكن مرت السنوات والمشكلة ما زالت مستمرة بالإضافة إلي خيانته المستمرة لدرجة أنني ضبطه مع أحد السيدات بغرفة نومي وشاهد الجيران الواقعة.

وتابعت الزوجة، أن زوجها من النوع الأكول الذي لا يهمه سوى أن يأكل طول الوقت ولا يسري بدمائه الغيرة والخوف علي أهل بيته من نظرات الرجال لأنه بارد وعديم النخوة ، وسردت واقعة له حيث كان في ضيفتهم أحد أصدقائه وكان مدعو على العشاء وكلمته أحد السيدات علي الهاتف فتركني بمفردي مع الصديق ودخل غرفة أخري يهمس في التليفون مع من تحادثه ونسي أن صديقه يجلس معي ويغازلني وأن في غايه الحرج.

كما أكدت أنها تعرضت للإهانات والضرب المتكرر من زوجها أمام أهلها والجيران ولم يجروء أحد على حمايتي منه أو مواجهته لأنه غليظ ولا يهتم بكلام أحد ، لذلك طلبت من المحكمة تطليقي ويمكنني تحمل المسئولية أرحم من العيش مع هذا الزوج المريض نفسياً فهو لا يعني لي ولا زوج ولا سكن كما قال الله العزيز في محكم أياته: