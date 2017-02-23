الصحة || تؤكد على زيادة كبيرة في اسعار الدواء رغم هبوط سعر الدولار

سمر العشري

مفاجأة صادمة جدا للشعب المصرى الذى ينتظر الانفراجة على اسعار السلع وهبوطها كما هو متوقع بسبب ارتفاع قيمة الجنية المصرى امام العملة الأجنبية الدولار ليحقق الدولار 15 جنيها فى البنوك الا ان وكيل نقابة الصيادلة السابق الدكتور محمد سعودى أكد أن اسعار الدواء لم تنخفض وأن هناك زيادة بنسبة 70% على الدواء فى الفترة القادمة وذلك فى مداخلة تليفونية له فى برنامج العاشرة مساء المذاع على قناة دريم الفضائية مؤكدا .

أن مصر كلها يوجد بها 4000 صنف فقط من الدواء وأن وزارة الصحة كانت كاذبة عندما قالت ان زيادة الاسعار الفترة الماضية كانت على 10 ألاف صنفا من الادوية وقال اثناء المداخلة أن شركات الأدوية أخفت الادوية للضغط على الحكومة لرفع أسعار الدواء ويرى أن ما يحدث من ارتفاع لاسعار الأدوية ما هو الا أبتزاز من اصحاب شركات الأدوية ووزارة الصحة وأن المريض سيشعر بزيادة الأسعار قريبا جدا وستكون الزيادة بنسبة 70% وهذا ما يحدث صدمة كبيرة للمواطن المصرى البسيط الذى يعانى من عدم وجود الادوية واذا وجدها فستكون بسعر غالى أضعاف ثمنة الحقيقى .

ولا يوجد أى تدخل من الحكومة لحل هذه الأزمة التى لا يشعر بها الا المريض فقط الذى لم يستطع شراء العلاج وهذا ما يؤدى للأحباط الشديد للمواطنين الذين يروا أن الفترة الماضية كانت استثنائية بسبب ارتفاع سعر الدولار ولكن عند هبوط الدولار لم تهبط الأسعار وهنا تأتى التساؤلات لماذا يتم رفع الاسعار طالما انها لا تقل عندما يهبط سعر الدولار الذى يعتبر شماعة يعلق عليها الجميع اسباب ارتفاع الاسعار .

شبكةعيونالإخبارية

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