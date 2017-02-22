8 فنانات ضحايا «الزواج المبكر».. إحداهن هربت من أهلها وتزوجت في عمر الـ16

شيماء مصطفى

ختلفت أراء الأطباء حول أفضل سن لزواج الفتاة، فالبعض أيد الإنجاب أو الزواج المبكر قبل سن العشرين، بينما عارض ذلك آخرون، فكان رأيهم أن أفضل سن للإنجاب بعد العشرين، وهناك العديد من الفنانات تزوجن مبكرًا نعرض لكم 8 حالات:

هيفاء وهبي

عاشت الفنانة هيفاء وهبي في قرية محرونة الجنوبية، لأم مصرية وأب لبناني، وبعد وقوع الطلاق انتقلت للعيش مع والدتها، وحصلت بعدها هيفاء على لقب ملكة جمال الجنوب وتزوجت وانتقلت للعيش في إفريقيا وأنجبت طفلتها الوحيدة زينب، لكنها انفصلت عن زوجها وعادت أدراجها لتصبح من أبرز نجمات الوطن العربي.

نادين الراسي

تزوجت الفنانة نادين الراسي وهي بعمر السابعة عشر عامًا وأنجبت ابنها الأول ولكن الزواج لم يستقر ووقع الطلاق.

وتقول نادين في أحد حوراتها الصحفية، "أؤكد أن طلاقي كان سببه الجوهري الزواج المبكر في سن السابعة عشرة، فبعدما أيقنا أن علاقتنا الزوجية فاشلة وضعنا لها حداً لئلا أظلم نفسي أو أهدد استقرار طفلي النفسي".

غادة عبدالرازق

تزوجت أيضًا الفنانة غادة عبدالرازق مبكرًا وهي في عمر السابعة عشر عامًا، من رجل الأعمال السعودي "عادل قزاز"، وأنجبت ابنتها روتانا ثم انفصلت عنه بعد حوالي سبع سنوات من الزواج.

جنات

تزوجت الفنانة المغربية جنات من الملحن محمد ضياء في عمر الـ16، ولكن وقع الطلاق بعد ثلاث سنوات فقط.

ويقول الملحن محمد ضياء في برنامج حواري على إحدى الفضائيات المصرية، إن العلاقة مع المغربية جنات بدأت عند بائع الصحف أمام منزله، «كنت أشتري الصحف ووجدت المطربة الكبيرة حكمت ومعها جنات التي قدمتها لي، ثم اتفقنا على أن ترسلها إلي لأسمع صوتها وبالفعل أعجبني صوتها واتفقت معها على أن أطرحها على عدد من الشركات الإنتاجية. قررت أن أنتج لها أغاني بنفسي وعلى نفقتي الخاصة، وبالفعل بدأت أفرضها على مهرجان غنائي مهم في المغرب وبعدها وجدت نفسي أنجذب إليها وحاولنا أن نتزوج في المغرب ولكننا فشلنا فأحضرتها إلى القاهرة وتزوجنا ثم سافرت إلى المغرب، وكنت أسافر إلى هناك كثيرا وأنا لا أعرف كيف حدث كل هذا وكيف تطورت علاقتنا في القاهرة ولا أعرف كيف حدث الطلاق فجأة».

علا غانم

تزوجت الفنانة علا غانم ثلاث مرات، ، الأولى كانت من وليد الضفراوي في سن الـ 17، وأنجبت ابنتين هما كاميليا 21 عامًا، وفريدة 19عامًا، وانفصلت عنه بعد 5 سنوات لأنها لم تكن سعيدة معه، حسب ما صرحت خلال أحد حوراتها الصحفية.

نيللي كريم

"ماحدش وافق على زواجي، أنا اتجوزت من وراهم، وحطيتهم تحت الأمر الواقع، وأول ما أمي عرفت لطمت بالمصري والروسي"، بهذه الكلمات كشفت الفنانة نيللي كريم عن زواجها في عمر السادسة عشر عامًا خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال".

وبالرغم من أن الزواج لم يستمر كثيرًا إلا أنها صرحت بأنها غير ندمانة على زواجها فى سن مبكر، مرجعة السبب إلى إنجابها ولدين "كريم ويوسف"، قائلة: "كنت هقول ندمانة لو ما كنتش خلفت، لكن جبت أحلى ولدين في الدنيا".

هايدي كرم

فاجأت الفنانة هيدي كرم جمهورها نشرها صورة برفقة أبنها، فلم يعرف الكثيريثن أن هيدي تزوجت في عمر الـ19 عامًا، وهي من مواليد 1980، أي أنها تبلغ من العمر الآن 36 عاماً، بينما يبلغ ابنها نديم 16 عاماً فقط.

والزواج المبكر من أكثر القضايا الشائعة التي تعاني منها معظم الدول العربية خاصة، وعلى الرغم من التنديد من مجلس المرأة وغيرها من المنظمات الحقوقية بأضرار هذا الزواج، إلا أن الدول العربية لا زالت تعاني من هذه المشكلة.

روجينا

تزوجت الفنانة روجينا وهي في عمر الـ18 من الممثل والمخرج أشرف زكي ولديهما ابنتان هما مايا ومريم.

شبكةعيونالإخبارية

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