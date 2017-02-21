طرق علاج حب الشباب بالعسل والقرفة

شيماء مصطفى

حب الشباب هو أكثر من مجرد مصدر للقلق على شكل البشرة، لكن حب الشباب مؤلم للغاية، خاصة عند ظهوره بكثافة، وعلاج حب الشباب يمكن أن ينجح، لكنه يحتوى على مكونات قاسية يمكن أن تجفف البشرة المحيطة بها.

ولعلاج حب الشباب بصورة طبيعية، كشف الموقع الطبى الأمريكي “Medical News Today”، عن أن علاج حب الشباب يمكن أن يصنع من العسل والقرفة.

علاج حب الشباب بالعسل

العسل أفضل علاج لحب الشباب وهو الحل الذى يتكون من السكر، ومعظمه من سكر الفواكه والجلوكوز، وهذه السكريات تحتوى على البروتينات والأحماض الأمينية، والفيتامينات، والمعادن، والانزيمات التى تقلل ظهور حب الشباب.

والسبب الرئيسي لاستخدام العسل والقرفة لعلاج حب الشباب هو قتل البكتيريا التي تساهم في التهاب مسام البشرة.

علاج حب الشباب بالقرفة

القرفة أفضل علاج لحب الشباب لأنها تحتوى خصائص مضادة للميكروبات. وفقًا للمجلة الدولية للعلوم الصيدلانية، ويمكن للقرفة قتل أو قمع الميكروبات والمكورات العنقودية، والمبيضات.

وتتميز القرفة أيضًا بخصائص الدواء القابض، حيث إن الأدوية القابضة تساعد على تقليص المسام، والتلا يمكن أن تجعل الجلد يبدو أكثر سلاسة وبالتالى تمنع ظهور حب الشباب.

كيفية عمل قناع الوجه لعلاج حب الشباب

يمكن عمل قناع الوجه مع القرفة والعسل وتترك على البشرة لمدة 30 دقيقة، عن طريق جمع 2 ملعقة طعام من العسل ويخلط مع 1 ملعقة صغيرة من القرفة حتى تشكل مادة تشبه عجينة.

شبكةعيونالإخبارية

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