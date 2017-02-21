السبب من أمر النبي صلي الله عليه وسلم ” نفض الفراش قبل النوم ثلاث مرات “

شيماء مصطفى

نفض الفراش قبل النوم ، امرنا الرسول صلي الله عليه وسلم بنفض الفراش قبل النوم ثلاث مرات كما قال في حديثه الشريف “إذا أوي أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره ، فأنه لا يدري ما خلفه عليه ولكن لا احد كان يعرف السبب وراء أمر المسلمين بهذا الشئ ولكن العلم الحديث لم يترك شئ الا ويجد له حكمة وسبب والرسول صلي الله عليه وسلم لم يأمرنا بشئ أو ينهانا عن شئ ألا وله فائدة عظيمة لنا

وقد وجد العلماء أن نفض الفراش ثلاث مرات فيه أعجاز علمي كبير حيث أننا لا نعلم من الذي قام بالنوم قبلنا علي السرير وقد أثبتت الدراسات التي قام بها العلماء والشيوخ ان النوم علي الفراش يؤدي إلى تساقط خلايا ميتة علي السرير وتظل هذه الخلايا موجودة وعندما يعود للنوم مرة اخري تظل موجودة وتتساقط خلايا اخري وتؤدي هذه الخلايا إلى أصابة الإنسان بأمراض خطيرة ومن أهمها بق الفراش والذي لا يذهب بسهوله ويسبب للإنسان حكة .

ولكي نتخلص من هذه الحشرات فعلينا بأخذ بأمر الرسول صلي الله عليه وسلم ونفض الفراش ثلاث مرات ونقول بسم بالله ، حيث ان الإصابة بأحد هذه الحشرات فهو من الأشياء الخطير حيث قال الله تعالي في القرآن الكريم “بأن الإنسان يبصر أشياء ولا يبصر أشياء اخري ” والأشياء التي لا نبصرها فهي من اخطر الأشياء .

شبكةعيونالإخبارية

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