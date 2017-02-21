“العصابة المقنعة” تستولي على سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية في كرداسة

شيماء مصطفى

في تصريحات أخيرة لمصدر مسؤول في مديرية أمن الجيزة أكد أن من قاموا بسرقة سيارة تابعة للرئاسة هو تشكيل عصابي يتكون من خمسة أفراد استولوا على ثلاث سيارات من بينها واحدة تتبع السيارات الخاصة برئاسة الجمهورية وأضاف في تصريحاته أن التشكيل العصابي اعتاد سرقة السيارات من الطرق السريعة تحت تهديد السلاح ثم تتم مساومة أصحاب تلك السيارات على دفع مبالغ مالية لاسترجاعها.

كيف استطاع التشكيل العصابي سرقة السيارة

قال المصدر أن التشكيل العصابي قام بارتداء أقنعة بيضاء واستخدموا سيارة من نوع دفع رباعي وقاموا بالتربص للسيارات المارة بنصب كمين عند تقاطعي طريقي صفط اللبن مع ترعة المريوطية وقاموا باعتراض طريق كلا من “عبير محمد” وتعمل مدير للإدارة التعليمية في “مصر القديمة” وأيضاً زوجة اللواء والمساعد لرئيس ديوان “رئاسة الجمهورية” المدعو “هاني فتحي” وكانوا يستقلون سيارة تويوتا سوداء تتبع رئاسة الجمهورية وكذلك سيارة أخرى لصاحبها “إيهاب سعيد” ماركة أوبل لونها رمادي ويعمل مديراً مالياً في الشركة المتحدة لتجارة المعادن ومعه زوجته وسيارة أخرى يملكها ابنه طالب الهندسة من نوع تويوتا كورولا لونها ذهبي.

ضبط الجناة والإرشاد عن أماكن السيارات

ونظراً لأن الجناة قاموا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ليجبروهم على تركها فلاذوا بالفرار وتركوا سياراتهم وأضاف المصدر أن المتهمين أسماؤهم “إكرامي ر” 34 سنة وتم اتهامه سابقاً في عدد 18 قضية و”رجب أ” 35 سنة و”سيد ض” 24 سنة وآخرون وبتكثيف التحريات تم ضبط أحد الجناة وأرشد عن أماكن السيارات.