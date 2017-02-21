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ميسرة تثير ضجة كبيرة جداً بسبب تكلفة عملية “الأنف” الخيالية

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ميسرة تثير ضجة كبيرة جداً بسبب تكلفة عملية “الأنف” الخيالية ميسرة تثير ضجة كبيرة جداً بسبب تكلفة عملية “الأنف” الخيالية

أثارت النجمة المصرية المعروفة ميسرة ضجة كبيرة جداً علي جميع مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ان أكدت أنها قد قامت بعملية تجميل للأنف، واعلنت المبلغ الضخم الذي دفعته من اجل تلك العملية، حيث قالت أن العملية قد كلفتها 400 ألف جنية مصري، وهو ما أغضب الكثيرين وجعل الأمر مصدر للسخرية والجدل.

 

وكانت قد ظهرت ميسرة علي قناة دي إم سي، وبالتحديد في برنامج مساء دي إم سي والذي تقدمة الإعلامية إيمان الحصري وتحدثت عن تلك العملية التي أثارت الجدل، حيث اكدت أنها تلك ليست هي المرة الأولي التي تقوم بها بعمل عملية تجميل، ولكنها قامت بها هذه المره في دولة فرنسا وتكلفت هذا المبلغ الكبير جداً.

 

وقالت ميسرة أن أول عملية تجميل تقوم بها كانت حقن للخدود، وأشارت إلي ان هناك احد العمليات التي قامت بها في وقت سابق وكانت في الأنف أيضاً، ولكنها فشلت وأدت إلي كسر الأنف، وهو ما دفعها هذه المرة للسفر خارج من أجل القيام بالعملية بشكل ناجح، بالرغم من التكلفة الكبيرة لها.

والجدير بالذكر ان النجمة المصرية ميسرة لها العديد من الأعمال الفنية الشهيرة في الوسط الفني المصري، وربما أشهر تلك الأعمال علي الإطلاق دورها في فيلم اللمبي 8 جيجا مع الممثل الكوميدي محمد سعد، او دورها في فيلم السفارة في العمارة مع الزعيم عادل إمام.

 

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