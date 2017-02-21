اسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥١.٤٤٠٧
|٥١.٦١٢٥
|02/21 3:10 ص
|دينار بحريني
|٤١.٦٦٧٨
|٤١.٧٨٠٦
|02/21 3:10 ص
|ريال عماني
|٤٠.٨٠٥٢
|٤٠.٩١٣٥
|02/21 3:10 ص
|ريال قطري
|٤.٣١٤٥
|٤.٣٢٥٨
|02/21 3:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٢٧٧٢
|٤.٢٨٩١
|02/21 3:10 ص
|ريال سعودي
|٤.١٨٨٩
|٤.٢٠٠٣
|02/21 3:10 ص
|دينار أردني
|٢٢.١٥٨
|٢٢.٢٠١٧
|02/21 3:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٤١
|٢.٢٥٣
|02/21 3:10 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٤٩٦١
|١٩.٦٦١٨
|02/21 3:10 ص
|يورو
|١٦.٦٥٨٩
|١٦.٧٤٩٢
|02/21 3:10 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٧١
|١٥.٧٦
|02/21 3:10 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٦٤٤٣
|١٥.٧٣١٧
|02/21 3:10 ص
|ين ياباني
|١٣.٨٧٤٤
|١٣.٩٦٧١
|02/21 3:10 ص
|دولار استرالي
|١٢.٠٣٣٩
|١٢.١١٣٤
|02/21 3:10 ص
|دولار كندي
|١١.٩٨٤١
|١٢.٠٤٧٥
|02/21 3:10 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٨
|١.٨٩٠٤
|02/21 3:10 ص
|كرون سويدي
|١.٧٦٠٩
|١.٧٦٩٨
|02/21 3:10 ص