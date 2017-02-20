حقيقة مواصفات نوكيا 3310 الجديد

شيماء مصطفى

بعد ان تم الاعلان عن ظهور الهاتف المفضل للجميع فى العهد الماضى وقبل ظهور الاندرويد نوكيا 3310 الذى يمتلك زكريات رائعة مع الشعب المصرى من جديد واعلنت الشركة المصنعة ” hmd ” أن الهاتف سيتم اصدارة من جديد فى الاسواق فى نهاية شهر فبراير لعام 2017 اى خلال الايام القادمة ولم تعلن عن المواصفات الحقيقية التى يمتلكها الهاتف الجديد ولكن هناك بعض التجديدات على الهاتف ليتناسب مع الامكانيات العالية التى نراها فى الاسواق والمنافسة الشرسة من جميع الشركات .

ولكن من المتوقع ان يكون الهاتف بامكانيات قليلة لانه سيظل بنفس الحجم القديم ولا نتوقع ان يكون داعما للأندرويد لأن الاندرويد يتطلب شاشة تعمل باللمس وهذا الجهاز لا نتوقع ان يكون مدعم بهذة الخاصية وبالتالى لا يعمل نظام الاندرويد على هذا الجهاز وهذا المتوقع لأن الشركة حددت سعر بيع الهاتف بمبلغ 60 دولار اى ما يعادل 900 جنية مصرى وهذا بسعر الدولار فى الوقت الحالى

وننتظر المفاجأة التى ستطرحها الشركة والتى أعلنت عنها وينتظرها الكثير بعد ان اطلقوا اسم الهاتف الجبار على الاصدار الجديد وذلك ما يثير الدهشة والفضول والانتظار للمفاجأة التى تحضرها الشركة

ومن المتوقع ان ينال الجهاز النوكيا 3310 نسبة كبيرة جدا من المبيعات وذلك بغض النظر عن الامكانيات ولكن للقيمة العظيمة التى كان يمتلكها فى السابق والثقة التى نالها منذ 17 عاما عندما كان فى الصدارة ولا يوجد غيرة فى السوق ولا يوجد منافس له بنفس القوة الا القليل .