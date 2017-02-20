شن ضباط مباحث التموين بمديرية الأمن بدمياط، حملة مكثفة على عدد من الأسواق والمحال التجارية المختلفة بالمحافظة، ضمن خطة لمواجهة قضايا السلع الغذائية وارتفاع الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار.

وتمكن ضباط المباحث، من "محمد.ر"، 24 عامًا، "سائق" ويقيم بصهرجت الكبرى بميت غمر حال استقلاله سيارة محملة بـ 120 اسطوانة غاز تجارية بإجمالي 6 أطنان، أثناء تواجده بفارسكور، واعترف بأنه عمل على تجميع الاسطوانات لإعادة بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر.

كما نجحت مباحث التموين في ضبط "محمد.ج"، 21 عامًا، صاحب محل بقالة بمدينة دمياط لحيازته كميات من المياه الغازية منتهية الصلاحية، و"محمد.خ"، 27 عامًا، صاحب محل بقالة بقسم أول لحيازته كميات من اللحوم المجمدة والملح وعبوات عطارة منتهية الصلاحية، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.