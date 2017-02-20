اشياء غامضة لا نعرف الغرض من وجودها

شيماء مصطفى

يوميا تحيط بنا اشياء لا نعرف معناها الحقيقى وتمر علينا مرور الكرام دون الانتباة الى فائدة هذه الاشياء ولا يراودنا السؤال عنها فلماذا هى موجودة وما الفائدة منها وفى هذا التقرير سنعرض عليكم 5 اشياء لم نعرف من قبل معناه الحقيقى ولماذا هى متواجدة فى الاساس

اولا : ما الفائدة من الفتحة الصغيرة المتواجدة فى فوهة المصاصة : الجميع سيجيب بالاجابة المعتادة جدا وهى حماية الاطفال اذا تم احد بلعها بالخطأ ولكن هذة الاجابة خاطئة لأن المصاصة بالكامل مجوفة من الداخل وبالتالى سيستطيع الطفل التنفس اذا قام ببلعها لحين انقاذة من قبل الدكتور او الطبيب المعالج لمثل هذه الحالات .

ثانيا : السر من وجود دائرة فوق القبعة المصنوعة من الفرو والتى يتم ارتدائها بشكل كبير فى الشتاء فلماذا تتواجد هذه الكره وما الفائدة منها هل هى لمظهر جمالى ام لها فائدة أم الاثنان معا .

ثالثا : السر من وجود الخطين فى البنطلون القماش من الأمام فى البدلة هل هذا مفيد فى شئ أم مظهر جمالى فقط ومن الذى اخترع هذا الشئ فى الاساس

رابعا : ما فائدة المربع المقلوب الغامض المتواجد على ظهر الشنط المدرسية والشنط التى نقتنيها اثناء السفر فهل له فائدة ام مظهرا جماليا تستخدمة جميع الشركات وما الغرض منه .

خامسا : الشئ الابرز والذى يسعى الكثير لمعرفة سببة لماذا توجد فتحة تشبة الجيب فى الملابس الداخلية للنساء والرجال فهل هذا جيب صغير بالفعل يمكن استخدامة أم الفائدة منه شيئا آخر .

كل هذه الاشياء غريبة وعجيبة نلاحظها دائما وتدور فى اذهاننا اشياء واسئلة يجيب عليها العقل باجابات فى الغالب تكون غير منطقية ولكن لا يستطيع احد السؤال فى مثل هذه الاشياء لأنها احيانا تعرضة للحرج فبعض الناس سيشعروك بانك شخص تافة وتفكر فى أشياء غير مفيدة ولكنك بالفعل تريد ان تعرفها ونترككم مع الفيديو القصير الذى يشرح فائدة كل شئ منهم على حدة لتشعرون بالدهشة من الاجابات المنطقية لكل هذه الاسئلة الغامضة .

شبكةعيونالإخبارية

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