أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

معلومات صادمه لعشاق البيتزا ستمنعك من تناولها مرة أخري بسبب خطورتها تعرف عليها

Google+ Print
معلومات صادمه لعشاق البيتزا ستمنعك من تناولها مرة أخري بسبب خطورتها تعرف عليها معلومات صادمه لعشاق البيتزا ستمنعك من تناولها مرة أخري بسبب خطورتها تعرف عليها

تعتبر البيتزا من أفضل المأكولات الجاهزة التي يعشقها الجميع في مختلف بلاد العالم وتعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط  كاليونان وتركيا ومصر حيث كانوا يقومون بإنضاج طبقة من العجين على حجر ساخن ويغطونها بأنواع المكونات المختلفة مثل اللحم والخضروات ثم أخذها من بعدها الجنود الإيطاليين لينقلوها إلى إيطاليا مع إضافة صلصة الطماطم وجبن الموزاريلا ثم نقلها المهاجرون الإيطاليون إلى أمريكا ثم انتقلت الي باقي الدول وتعد مدينة نابولي مركز البيتزا الإيطالية وأصبحت معشوقة الجماهير.

 

ولكن موقع بولد سكاي الهندي نشر تقرير صادم عن البيتزا يوضح فيه أنها وجبة غير صحية وأنها تحتوي علي عدد كبير من السعرات الحرارية وتناول قطعة واحدة منها تساوي 300 سعر حراري و14 جراما من المشبعة وحوالي 700 جرام من الصوديوم وحذر الموقع من مكونات البيتزا التي تسبب في خطورة على الصحة حيث حذر من الدقيق المكرر وقال أنه أثناء عملية التكرير يفقد كل الفيتامينات والمعادن.

 

وأيضا الجبن حيث تتسبب الجبن التي تستخدم في البيتزا في مشاكل للقلب والكوليسترول وأضاف الموقع أن البيتزا تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم الذي يعمل على زيادة إرتفاع ضغط الدم وأيضا تتسبب في تحطيم مستويات السكر في الدم لإنها تحتوي على الدقيق المكرر وبعض المواد المضرة المضافة اليه والتي تسبب في زيادة مستويات السكر في الدم عن معدله الطبيعي  .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم