معلومات صادمه لعشاق البيتزا ستمنعك من تناولها مرة أخري بسبب خطورتها تعرف عليها

شيماء مصطفى

تعتبر البيتزا من أفضل المأكولات الجاهزة التي يعشقها الجميع في مختلف بلاد العالم وتعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان وتركيا ومصر حيث كانوا يقومون بإنضاج طبقة من العجين على حجر ساخن ويغطونها بأنواع المكونات المختلفة مثل اللحم والخضروات ثم أخذها من بعدها الجنود الإيطاليين لينقلوها إلى إيطاليا مع إضافة صلصة الطماطم وجبن الموزاريلا ثم نقلها المهاجرون الإيطاليون إلى أمريكا ثم انتقلت الي باقي الدول وتعد مدينة نابولي مركز البيتزا الإيطالية وأصبحت معشوقة الجماهير.

ولكن موقع بولد سكاي الهندي نشر تقرير صادم عن البيتزا يوضح فيه أنها وجبة غير صحية وأنها تحتوي علي عدد كبير من السعرات الحرارية وتناول قطعة واحدة منها تساوي 300 سعر حراري و14 جراما من الدهون المشبعة وحوالي 700 جرام من الصوديوم وحذر الموقع من مكونات البيتزا التي تسبب في خطورة على الصحة حيث حذر من الدقيق المكرر وقال أنه أثناء عملية التكرير يفقد كل الفيتامينات والمعادن.

وأيضا الجبن حيث تتسبب الجبن التي تستخدم في البيتزا في مشاكل للقلب والكوليسترول وأضاف الموقع أن البيتزا تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم الذي يعمل على زيادة إرتفاع ضغط الدم وأيضا تتسبب في تحطيم مستويات السكر في الدم لإنها تحتوي على الدقيق المكرر وبعض المواد المضرة المضافة اليه والتي تسبب في زيادة مستويات السكر في الدم عن معدله الطبيعي .