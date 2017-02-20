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شهادة وفاه عمر الشريف تكشف لأول مره عن حقيقه ديانته واسمه الحقيقي

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شهادة وفاه عمر الشريف تكشف لأول مره عن حقيقه ديانته واسمه الحقيقي شهادة وفاه عمر الشريف تكشف لأول مره عن حقيقه ديانته واسمه الحقيقي

أصاب الذهول رواد مواقع التواصل  بعد نشر مقطع يحمل داخله شهادة وفاة الفنان عمر الشريف،والمعروف عنه والشائع أنه ولد عام  1932 وكان يعمل بالفن وكانت له أدوار كثيرة في السينما المصرية فكانت بدايته في السينما المصرية عندما التقى المخرج يوسف شاهين و علم بقصة حبه للتمثيل فقدمه في دور بطولة أمام الراحلة فاتن حمامة في فيلم “صراع في الوادي”  هذا الفيلم  لقي كثير من الجماهيرية الذي جعل “عمر وفاتن ” ثنائي لا يفترقان. ثم تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة فى عام 1955و أنجبت له  ابنهما طارق.

 

كان هناك الكثير من الأفلام التي جمعت بين الفنان عمر الشريف  وفاتن حمامة على مدار مشوارهما الفني  مثل : أيامنا الحلوة وصراع في الميناء  وصراع في الوادي وغيرهم من الأعمال التي جعلت من عمر الشريف فتى أحلام السيدات والبنات في هذا الوقت هي:ثم اتجه إلي العالمية وعمل بالسينما الأمريكية وعاش فترة كبيرة من عمره خارج في أوائل الستينات عندما التقى بالمخرج العالمي “دافيد لين ” الذي اكتشفه وقدم له العديد من الأفلام،مثل:لورانس العرب  ودكتور جيفاغو وفتاة مرحة  وحصل على جوائز عالمية كثيرة حتى انه رشح لجائزة الاوسكار

 

الاسم الحقيقي وديانة الفنان الراحل عمر الشريف في شهادة الوفاة:

في شهادة الوفاة التي نشرتها مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي ظهر الاسم الحقيقي للفنان عمر الشريف وكان غير الاسم المعروف له في الوسط الفني، واسمه الحقيقي يوسف ميشيل شلهوب وظهرت أيضاً ديانته  التي ضاربت حولها الأقوال والشائعات الآن وبعد مرور عام على وفاته ظهرت الحقيقة التي أذهلت الجميع وقطعت الشك باليقين بأنه كان يهودي الأصل أو مسيحي ولكنه مات مسلماً وأقيمت جنازته بمسجد المشير حسين طنطاوي وفي خانة الوضع الاجتماعي كتب مطلق

  •  عمر الشريف في هولندا عام1967
     
    واليكم مقطع الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل ويعرض به شهادة وفاة الفنان الراحل عمر الشريف
     

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