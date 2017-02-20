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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم فى الجولة 19 من الدورى المصرى توقيت المباراة وتيشكيل الفريقين والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم فى الجولة 19 من الدورى المصرى توقيت المباراة وتيشكيل الفريقين والقنوات الناقلة موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم فى الجولة 19 من الدورى المصرى توقيت المباراة وتيشكيل الفريقين والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، نحن على موعد جديد مع مباريات الدروى المصرى ومن خلال الجولة التاسعة عشر مع مباراة ضمن مباريات الفارس الابيض نادى الزمالك فى لقائه الجديد امام فريق طلائع الجيش، حث تعد المباراة القادمة من اهم المباريات للفريق الابيض لتعزيز نقطه فى الدورى المصرى بعد ان تجمت خلال المباريات الماضية بعد ان تلقى تعادلات وخسائر، وعلى الرغم الحافز المعنى لدى الفريق بعد تمكنه من هزيمة غريمه التقليدى النادى الاهلى والتتويج ببطولة كاس ، الا ان الاصرار لدى الاعبين على الفوز اصبح ضعيف مع حالة التخبط التى تظهر لدى الجهاز الفنى بسبب الاخبار حول إقالته وايضا بسبب المشاكل التى ظهرت مؤخرا فى صفوف الفريق ومنها الفتى الاسمر شيكبالا.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتستعد جماهير الكرة المصرية وعشاق المارد الابيض نادى الزمالك لمشاهدة المباراة الهامة والمرتقبة من عمر الدورى المصرى امام فريق قوى وعنيد وهو طلائع الجيش، حيث تستعد الساحة الرياضة بنقل احدث مباراة الزمالك وطلائع الجيش والمقرر لها اليوم الاثنين الموافق 2017/2/20 وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة التاسعة بتوقت مكة المكرمة ، ليستضيف استاد ملعب 30 يونيو اللقاء المرتقب بين الفريقين

 

موعد وبطاقة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

 
  • المناسبة : الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى المصرى الممتاز
  • الفريقين: الزمالك وطلائع الجيش
  • موعد المباراة :  الاثنين الموافق 2017/2/20
  • توقيت المباراة : فى تمام الساعة السابعة  مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الثامنة بتوقت مكة
  • ملعب اللقاء : استاد الدفاع الجوى
  • القنوات الناقلة :قناة أون الرياضية ، قناة دي أم سي ، قناة النيل الرياضية

تردد القنوات الناقلة لمباراة اليوم

حيث تستعد القنوات الناقلة بعمل أستوديو تحليلى قبل المباراة الزمالك وطلائع الجيش لشرح وافي ومفسر عن خطط اللعب للفريقين بين شوطي المباراة وبعد نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

المستويات
 
#
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
الفرق
نقاط
الزمالك
16
10
4
2
20
6
14
34
7
طلائع الجيش
16
7
5
4
19
19
0
26
 

 

حيث يدخل الجهاز الفنى لنادى الزمالك اليوم بقيادة المدير الفنى الكابتن محمد حلمى مباراة اليوم وهو نصب أعينه حصد ثلاث نقاط حيث يحتل نادى الزمالك المركز الثالث ضمن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد اربعة وثلاثين نقطة بعد ان لعب ستة عشر مباراة فاز فيها على فى عشرة مباريات وتعادل فيها باربع مباريات كما خسر مبارتين، له عشرون هدف وعليه ستة اهداف والفارق اربعة عشر هدف برصيد اربعة وثلاثون نقطة

 

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