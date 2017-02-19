حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية



عاطفياً: لن تستطيع الغيرة أن تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو قيامك بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة وإحلال الثقة المتبادلة محلها



صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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