أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

عاجل| داعش تنشر تسجيلاً مصوراً منذ قليل لمفجر الكنيسة البطرسية يرسل فيه رسالة للمسيحين في العالم وتهديد جديد للأقباط في مصر

Google+ Print
عاجل| داعش تنشر تسجيلاً مصوراً منذ قليل لمفجر الكنيسة البطرسية يرسل فيه رسالة للمسيحين في العالم وتهديد جديد للأقباط في مصر عاجل| داعش تنشر تسجيلاً مصوراً منذ قليل لمفجر الكنيسة البطرسية يرسل فيه رسالة للمسيحين في العالم وتهديد جديد للأقباط في مصر

نشرت تنظيم الدولة الإسلامية التابع لداعش منذ قليل اليوم تسجيلا جديداً يهدد فيه المسيحيين المقيمين بمصر، وعرض التسجيل ما قال عنه أنه  الرسالة الأخيرة للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر من العام الماضي 2016 والذي أودى بحياة العشرات أغلبهم من النساء والأطفال أثناء قداس في الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية التي تتمتع بتأمين مكثف في حي العباسية في القاهرة، وجاء في الفيديو الي نشره تنظيم داعش رجل ملثم قالوا عنه أنه “أبو عبد الله المصري” وهو يحرض المسلحين في العالم ويناشدهم لتحرير الإسلاميين المعتقلين في .

 

وجاء في رسالة المصري كما في الفيديو الذي نشره تنظيم الدولة الإسلامية منذ قليل “أخيراً أقول لإخواني الأسرى أبشروا أيها الموحدون لا تهنوا ولا تحزنوا والله قريبا قريبا سنحرر القاهرة ونأتي لفكاك أسراكم ونأتي بالمفخخات والله سنأتي بالمفخخات أبشروا عباد الله.”، وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، بعد أيام من العملية الآثمة، ونشر صورا الانتحاري منفذ العملية.

 

وقال أحد الجنود التابعين للدولة الإسلامية في الفيديو الذي نشره التنظيم ومدته 20 دقيقة “يا أيها الصليبيون في مصر فإن هذه العملية التي ضربتكم في معبدكم لهي الأولى فقط وبعدها عمليات إن شاء الله وإنكم لهدفنا الأول وصيدنا المفضل ولهيب حربنا لن يقتصر عليكم والخبر ما سترون لا ما ستسمعون.”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة