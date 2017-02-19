عاجل| داعش تنشر تسجيلاً مصوراً منذ قليل لمفجر الكنيسة البطرسية يرسل فيه رسالة للمسيحين في العالم وتهديد جديد للأقباط في مصر

شيماء مصطفى

نشرت تنظيم الدولة الإسلامية التابع لداعش منذ قليل اليوم تسجيلا جديداً يهدد فيه المسيحيين المقيمين بمصر، وعرض التسجيل ما قال عنه أنه الرسالة الأخيرة للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر من العام الماضي 2016 والذي أودى بحياة العشرات أغلبهم من النساء والأطفال أثناء قداس في الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية التي تتمتع بتأمين مكثف في حي العباسية في القاهرة، وجاء في الفيديو الي نشره تنظيم داعش رجل ملثم قالوا عنه أنه “أبو عبد الله المصري” وهو يحرض المسلحين في العالم ويناشدهم لتحرير الإسلاميين المعتقلين في مصر.

وجاء في رسالة المصري كما في الفيديو الذي نشره تنظيم الدولة الإسلامية منذ قليل “أخيراً أقول لإخواني الأسرى أبشروا أيها الموحدون لا تهنوا ولا تحزنوا والله قريبا قريبا سنحرر القاهرة ونأتي لفكاك أسراكم ونأتي بالمفخخات والله سنأتي بالمفخخات أبشروا عباد الله.”، وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، بعد أيام من العملية الآثمة، ونشر صورا الانتحاري منفذ العملية.

وقال أحد الجنود التابعين للدولة الإسلامية في الفيديو الذي نشره التنظيم ومدته 20 دقيقة “يا أيها الصليبيون في مصر فإن هذه العملية التي ضربتكم في معبدكم لهي الأولى فقط وبعدها عمليات إن شاء الله وإنكم لهدفنا الأول وصيدنا المفضل ولهيب حربنا لن يقتصر عليكم والخبر ما سترون لا ما ستسمعون.”