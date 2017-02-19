القبض على تاجرة تمونينة لاتهامها بسرقة طن سكر و 699 زجاجة زيت بالفيوم

شيماء مصطفى

شهدت الاشهر السابقة بعض من الازمات الغذائية التي ضربت مصر منهم السكر و الارز و الزيت و لبن الاطفال , و العديد من هذه الازمات التي عشناها الفترة السابقة , و قد تم حل بعض الازمات و أزمات ليس بعد و لكن هناك بعض الجهود تبذل في اختفاء هذه الازمات و الابتعاد عن الازمات , و من أشهر الازمات التي عشتها مصر هي ازمة السكر و الان الزيت , و تم الكشف عن الازمة تتولد بسبب اختفاء السكر و الزيت من الاسواق بشكل كبير و هو ما دفع الكثير الى ان احتمال حدوث ذلك هو طمع التجار .

و اليوم تمكنت مديرية الامن في الفيوم من القئ القبض على تاجرة تمونينة بمركز اطسا قامت بأختلاس طن سكر و حوالي 699 زجاجة زيت و هي تعتبر من الاشياء التي سببت أزمة في السكر و الزيت في الفيوم و خاص مركز اطسا و استطاعت الشرطة من خلال بعض المعلومات من الاتجاه الى محل التاجرة و ضبط الكمية قبل ان تقوم بيبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى من سعرها العادي .

شبكةعيونالإخبارية

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