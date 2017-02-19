أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الأحد19/2/2017

تشهد اسعار الدواجن عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.
أسعار اللحوم اليوم الأحد :
|المادة / كيلو
|السعر/ جنيه مصري
|اللحم البتلو
|110– 160
|اللحم الجاموس
|110- 135
|اللحم الجمل
|70 – 95
|لحم الكندوز
|120-95
|لحم البوفتيك
|130-120
|اللحم البرازيلي
|50 – 80
|اللحم السوداني
|75
|اللحم الضأن البلدي
|95 – 140
|اللحم الضأن المستورد
|55- 80
|السجق
|60– 80
|الكبدة البلدي
|100– 110
|الكبدة المستوردة
|30 – 70
أسعار الدواجن اليوم الأحد :
|المادة / كيلو
|السعر / جنيه مصري
|الفراخ البيضاء
|28– 30
|الدواجن البيضاء المبردة
|28 – 35
|الفراخ البلدي
|31 – 45
|الارانب
|45 – 50
|البط
|30 – 45
|الرومي
|30 – 48
|السمان
|23 – 30
|الحمام
|45 – 55
|كبدة الدجاج
|35
أسعار بورصة الدواجن :
|النوع
|الفئة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|25جنيهًا
|25.50 جنيهًا
|كتكوت أبيض
|فرخ
|5.50جنيهًا
|6جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|33 جنيهًا
|33.50جنيهًا
|كتكوت ساسو
|فرخ
|3.75جنيهًا
|4جنيهًا
|لحم بلدي
|كيلو
|25جنيهًا
|25.50 جنيهًا
|كتكوت بلدي
|فرخ
|2.5جنيهًا
|2.75جنيهًا
|بط مسكوفي
|كيلو
|17 جنيهًا
|17.50جنيهًا
|بط مولارد
|كيلو
|17.50جنيهًا
|18 جنيهًا
|بيض أحمر
|كرتونة
|31.50 جنيهًا
|32جنيهًا
|بيض أبيض
|كرتونة
|30.25جنيهًا
|30.50 جنيهًا
|بيض بلدي
|كرتونة
|40جنيهًا
|40.50 جنيهًا
أسعار الأسماك :
|النوع بالكيلو
|أقل سعر
|أعلي سعر
|السمك البلطي
|18
|2
|السمك البوري
|35
|55
|السمك الماكريل
|21
|30
|الجمبري
|155
|175
|الكابوريا
|100
|110