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أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الأحد19/2/2017

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أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الأحد19/2/2017 أسعار اللحوم و الدواجن اليوم الأحد19/2/2017

سمر العشري

تشهد اسعار الدواجن عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب  ما كانت تشهده الايام السابقة  من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

أسعار اللحوم اليوم الأحد :

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري
اللحم البتلو 110–  160
اللحم الجاموس 110-  135
اللحم الجمل 70 – 95
لحم الكندوز 120-95
لحم البوفتيك 130-120
اللحم البرازيلي 50 – 80
اللحم السوداني  75
اللحم الضأن البلدي 95 – 140
اللحم الضأن المستورد 55- 80
السجق 60– 80
الكبدة البلدي 100– 110
الكبدة المستوردة 30 – 70

أسعار الدواجن اليوم الأحد :

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري
الفراخ البيضاء 28– 30
الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35
الفراخ البلدي 31 – 45
الارانب 45 – 50
البط 30 – 45
الرومي 30 – 48
السمان 23 – 30
الحمام 45 – 55
كبدة الدجاج 35

بورصة الدواجن :

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر
لحم أبيض كيلو 25جنيهًا 25.50 جنيهًا
كتكوت أبيض فرخ 5.50جنيهًا 6جنيه
لحم ساسو كيلو 33 جنيهًا 33.50جنيهًا
كتكوت ساسو فرخ 3.75جنيهًا 4جنيهًا
لحم بلدي كيلو 25جنيهًا 25.50 جنيهًا
كتكوت بلدي فرخ 2.5جنيهًا 2.75جنيهًا
بط مسكوفي كيلو 17 جنيهًا 17.50جنيهًا
بط مولارد كيلو 17.50جنيهًا 18 جنيهًا
بيض أحمر كرتونة 31.50 جنيهًا 32جنيهًا
بيض أبيض كرتونة 30.25جنيهًا 30.50 جنيهًا
بيض بلدي كرتونة 40جنيهًا 40.50 جنيهًا

أسعار الأسماك :

 

النوع بالكيلو أقل سعر أعلي سعر
السمك البلطي 18 2
السمك البوري 35 55
السمك الماكريل 21 30
 الجمبري 155 175
الكابوريا 100 110

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