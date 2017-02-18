الوصفة المعجزة لتبييض الأسنان المصفرة من أول استعمال

شيماء مصطفى

اصفرار الأسنان من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص ولكن قدمت خبيرة التجميل مها الفولي وصفة بسيطة لتحضير غسول أسنان طبيعي، يعمل على علاج اللثة الحساسة وتبييض الأسنان المصفرة.

– المكونات:

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

بضع قطرات من زيت الزيتون

– الطريقة:

قومي بمزج المكونات جيد حتى تحصلي على عجين متماسك، ثم افركي أسنانك بهذا المعجون الطبيعي واتركيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفي، بعدها كرري عملية شطف أسنانك باستعمال معجون الأسنان والفرشاة للتخلص من صفار الكركم، ستلاحظين أن اصفرار الأسنان بدأ بالاختفاء من أول استعمال، كرري هذه العملية عدة مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

شبكةعيونالإخبارية

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