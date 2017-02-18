أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

احذروا : الارز الصيني المصنوع من البلاستك يغزو السوق المصري و يسبب السرطان

Google+ Print
احذروا : الارز الصيني المصنوع من البلاستك يغزو السوق المصري و يسبب السرطان احذروا : الارز الصيني المصنوع من البلاستك يغزو السوق المصري و يسبب السرطان

الصين دولة من اكبر الدول الصناعية في العالم و التى تحاول دائما الابتكار و تصنيع كل شئ يمكن صناعتة و لا تعرف المستحيل و يعد الصين اكبر اقتصاد صناعي في العالم و تعد الدولة رقم واحد من حيث القوة التصديرية و تبلغ اكثر من تريليون دولار سنويا حيث تبلغ حصة الاسترادية من الصين مليارات الدوارلات . و تقوم مصر باستيراد الملابس و السيارات و قطع غيار السيارات و الشاحنات و و اجهزة المحمول و المصابيح و كل شئ يمكن ان نتخيلة .

 

الصين الان تحاول تصنيع المواد الطبيعية مثل الاغذية و الاعشاب و تقوم حاليا بتصنيع الارز و الشعرية و يعد الارز من اكثر الوجبات التى يتم تناولها في العالم و خصوصا في دول اسيا و افريقيا . و يعدالارز هو الطبق و الوجبة الاولي في مصر و اكتشفنا ان الصين تقوم بصناعة الارز من الاكياس البلاسيتكية و ذلك شاهدناة من خلال شباب صينين يقوموا بتصنيعة و يتم تناولة في بعض الدول الفقيرة .

 

و لكن معدوي الضمير يقوموا باستيراد تلك المواد من اجل جني الارباح و الحصول على المال بستئ الطرق و الحصول علية بدون وجة حق و قام بعض التجار باتسيراد الارز الصيني المصنوع من البلاستك و الذي يسبب السرطان طبقا للاحصائيات و الدراسات و دورنا هنا تحذير المواطنين من تلك المواد المضارة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة