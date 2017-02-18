احذروا : الارز الصيني المصنوع من البلاستك يغزو السوق المصري و يسبب السرطان

شيماء مصطفى

الصين دولة من اكبر الدول الصناعية في العالم و التى تحاول دائما الابتكار و تصنيع كل شئ يمكن صناعتة و لا تعرف المستحيل و يعد اقتصاد الصين اكبر اقتصاد صناعي في العالم و تعد الدولة رقم واحد من حيث القوة التصديرية و تبلغ اكثر من تريليون دولار سنويا حيث تبلغ حصة مصر الاسترادية من الصين مليارات الدوارلات . و تقوم مصر باستيراد الملابس و السيارات و قطع غيار السيارات و الشاحنات و و اجهزة المحمول و المصابيح و كل شئ يمكن ان نتخيلة .

الصين الان تحاول تصنيع المواد الطبيعية مثل الاغذية و الاعشاب و تقوم حاليا بتصنيع الارز و الشعرية و يعد الارز من اكثر الوجبات التى يتم تناولها في العالم و خصوصا في دول اسيا و افريقيا . و يعدالارز هو الطبق و الوجبة الاولي في مصر و اكتشفنا ان الصين تقوم بصناعة الارز من الاكياس البلاسيتكية و ذلك شاهدناة من خلال شباب صينين يقوموا بتصنيعة و يتم تناولة في بعض الدول الفقيرة .

و لكن معدوي الضمير يقوموا باستيراد تلك المواد من اجل جني الارباح و الحصول على المال بستئ الطرق و الحصول علية بدون وجة حق و قام بعض التجار باتسيراد الارز الصيني المصنوع من البلاستك و الذي يسبب السرطان طبقا للاحصائيات و الدراسات و دورنا هنا تحذير المواطنين من تلك المواد المضارة .