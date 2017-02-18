أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

إنخفاض أسعار السلع وأسعار الدواجن واللحوم الحمراء وأسعار الأسماك والفواكة والخضروات إليكم الأسعار بعد الإنخفاض

Google+ Print
إنخفاض أسعار السلع وأسعار الدواجن واللحوم الحمراء وأسعار الأسماك والفواكة والخضروات إليكم الأسعار بعد الإنخفاض إنخفاض أسعار السلع وأسعار الدواجن واللحوم الحمراء وأسعار الأسماك والفواكة والخضروات إليكم الأسعار بعد الإنخفاض

بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة التى انتابت جميع السلع الغذائية بالأسواق المصرية بعد تعويم الجنيه والزيادة الكبيرة فى والتى لم تشهد البلاد مثيلا لها من قبل شهدت الأسواق المصرية اليوم تخفيضا ملحوظا فى جميع الأسعار منها الدواجن وأسعار اللحوم الحمراء وجميع الفواكه والخضروات وذلك بعد الانخفاض الذى شهده سعر الدولار خلال الأيام الماضية .

 

 

 

أولا: إليكم الخضروات بعد الانخفاض الملحوظ في سعرها


فقد بلغ كيلو البطاطس أربع جنيهات فقط وأيضا انخفض سعر الطماطم حيث كان سعر الكيلو أربع جنيهات كما شهد الخيار أيضا انخفاضا أصبح بسبع جنيهات بدلا من 8 وقد واصل البصل انخفاضه ما بين 8 إلى 5 جنيهات .

ثانيا:أسعار الفواكه أيضا شهد انخفاضا ملحوظا.


فقد انخفض سعر الجوافة أصبح الكيلو ب 10 جنيهات بدلا من 12 جنيه وانخفض سعر الفراولة ويتراوح سعر الكيلو منها من 8 الى 10 جنيه وأيضا سعر البرتقال شهد انخفاضا فسجل الكيلو للبرتقال البلدى 4 جنيهات والبرتقال والذى يسمى ابو صرة ما بين 6 الى 7 جنيه وشهد اليوسفى انخفاضا حيث أصبح الكيلو بسته جنيه وتروحت أسعار التفاح ما بين 15 إلى 20 جنيه.

أسعار السمك شهدت إنخفاض ملحظوظا :


انخفض سعر السمك البلطي حيث سجل سعر الكيلو  20:18جنيها، وسجل  الجمبري 160:155 جنيها للكيلو ، وسجل السمك الماكريل 30 جنيها للكيلو ، السمك البوري وصل سعر الكيلو 35 جنيها.

شهدت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء إنحفاضا:


سجب سعر الدواجن البيضاء 30 جنيها للكيلو ، وسجل سعر الدجاج البلدي 38 جنيها للكيلو ، ووصل سعر اللحم الجاموسي 80 جنيها للكيلو واللحم البقري 115جنيها للكيلو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار