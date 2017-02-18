إنخفاض أسعار السلع وأسعار الدواجن واللحوم الحمراء وأسعار الأسماك والفواكة والخضروات إليكم الأسعار بعد الإنخفاض

شيماء مصطفى

بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة التى انتابت جميع السلع الغذائية بالأسواق المصرية بعد تعويم الجنيه والزيادة الكبيرة فى سعر الدولار والتى لم تشهد البلاد مثيلا لها من قبل شهدت الأسواق المصرية اليوم تخفيضا ملحوظا فى جميع الأسعار منها أسعار الدواجن وأسعار اللحوم الحمراء وجميع الفواكه والخضروات وذلك بعد الانخفاض الذى شهده سعر الدولار خلال الأيام الماضية .

أولا: إليكم اسعار الخضروات بعد الانخفاض الملحوظ في سعرها



فقد بلغ كيلو البطاطس أربع جنيهات فقط وأيضا انخفض سعر الطماطم حيث كان سعر الكيلو أربع جنيهات كما شهد الخيار أيضا انخفاضا أصبح بسبع جنيهات بدلا من 8 وقد واصل البصل انخفاضه ما بين 8 إلى 5 جنيهات .

ثانيا:أسعار الفواكه أيضا شهد انخفاضا ملحوظا.



فقد انخفض سعر الجوافة أصبح الكيلو ب 10 جنيهات بدلا من 12 جنيه وانخفض سعر الفراولة ويتراوح سعر الكيلو منها من 8 الى 10 جنيه وأيضا سعر البرتقال شهد انخفاضا فسجل الكيلو للبرتقال البلدى 4 جنيهات والبرتقال والذى يسمى ابو صرة ما بين 6 الى 7 جنيه وشهد اليوسفى انخفاضا حيث أصبح الكيلو بسته جنيه وتروحت أسعار التفاح ما بين 15 إلى 20 جنيه.

أسعار السمك شهدت إنخفاض ملحظوظا :



انخفض سعر السمك البلطي حيث سجل سعر الكيلو 20:18جنيها، وسجل الجمبري 160:155 جنيها للكيلو ، وسجل السمك الماكريل 30 جنيها للكيلو ، السمك البوري وصل سعر الكيلو 35 جنيها.

شهدت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء إنحفاضا:



سجب سعر الدواجن البيضاء 30 جنيها للكيلو ، وسجل سعر الدجاج البلدي 38 جنيها للكيلو ، ووصل سعر اللحم الجاموسي 80 جنيها للكيلو واللحم البقري 115جنيها للكيلو.