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“أنا عامله ليكى عمل ” “ياه لو يجيلك سرطان و تتعذبى وانتى بتموتى” بالصور ابشع 22 رسالة على صراحه

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“أنا عامله ليكى عمل ” “ياه لو يجيلك سرطان و تتعذبى وانتى بتموتى” بالصور ابشع 22 رسالة على صراحه “أنا عامله ليكى عمل ” “ياه لو يجيلك سرطان و تتعذبى وانتى بتموتى” بالصور ابشع 22 رسالة على صراحه

منذ أسابيع قليلة خرج الى النور أحد أكثر المواقع العربية انتشارا و هو الموقع الذى يحمل اسم ” صراحه ” ، و هنا تهافت العديد من الشباب الى انشاء حسابات شخصية على الموقع و نشرها على شبكات التواصل الاجتماعى الأخرى لمعرفة آراء زملائهم و محبيهم بهم و ذلك لما يتميز به الموقع من عدم معرفة مرسل الرساله ، ويحمل الموقع غرضا نبيلا فى مكنونه يهدف الى تحسين شخصية الأنسان عن طريق تحديد مواضع عيوبه من وجهة نظر الناس ، ولكن انقلبت الآيه ! ، فقد استغله بعض ضعاف النفوس فى سب وقذف و غير ذلك ، واليوم معنا عدد من الرسائل معظمها تخص عددا من البنات .

 

بعض الرسائل تحمل شعورا بالكراهيه الممزوجة بالحقد ، وأخرى تحمل آمال خبيثه منها تمنى المرض للشخص الآخر ، و بعضهم يحمل تمنى الموت لهم ، و سيدة تعترف فى رسالتها أنها قد لجأت إلى الأعمال السحريه بسبب كراهيتها لها ، و البعض يحقد على زميلتها فى نعمة الأهل المتمثلة فى الأب و الأم و الأخ .

 

نترككم مع تلك الرسائل

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مدير عام الموقع