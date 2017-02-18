بالصور || فندق يختفى صيفا ويظهر فى شتاءِِ

سمر العشري

في الوقت الذي نعانى فيه من إنخفاض فى درجة الحرارة وبرودة الجو الشديدة والاتجاه للبحث عن أطعمة ومشروبات دافئة تعطي شعوراً بالدفئ هناك العديد من الأشخاص يذهبون للبرودة بأنفسهم للتمتع بها وذلك في القطب الشمالي بالسويد خاصة مع وجود فندق فريد من نوعه تم تصميمه كله من الجليد وهذا الفندق يوجد في منطقة يوكاسيروي السويدية التي تبعد من الدائرة القطبية الشمالية 200 كيلومتر فقد تم افتتاح فندق تم بناءه بالكامل من الجليد، ليتيح فرصة للسياح للعيش في عالم مثلج تمامًا ويقع الفندق في أقصى الشمال فى السويد وكل عام يتم بناء الفندق، ثم تذوب الثلوج فيتم تجديد البناء من جديد في كل عام، إلا أنه افتتح قسم جديد في الفندق هذا الشهر.

وتمت تسميته "الفندق الثلجي 365" حيث لم يذوب وسيعمل على مدار السنة وكان عدد الزائرين لهذا الفندق 50 ألف زائر كل عام وقد شارك 25 فنان ومعماري في بناء وتصميم هذا الفندق المتجمد وأنشأوا فيه تسعة أجنحة فاخرة لكل منها معرض فني وبار وساونا خاص بها. وتصل درجة البرودة فى داخل الفندق في فصول الصيف والخريف إلى 5 درجات تحت الصفر، و يرجع هذا بفضل الأنابيب المبردة المعبئة في سطح الفندق،التى تعمل بالطاقة الشمسية بالرغم من أن سكان هذه المنطقةلا يرون الشمس خلال الأشهر الشتوية .

السويدهي إحدى الدول الإسكندنافية الواقعة في شمال أوروبا تمتلك السويد حدوداً برية مع النرويج من الغرب وفنلندا من الشمال الشرقي، وحدوداً بحرية مع كل من الدنمارك وبولندا وألمانيا من الجنوب وإستونيا وليتوا من الشرق.