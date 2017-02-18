انخفاض كبير جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 18/2/2017

تأثرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها يوم بعد الأخرى ، حيث قامت الشركات بتخفيض اسعارها اليوم السبت 18-1-2017 .
سعر الحديد اليوم السبت :
|حديد عز
|عز
|9080 جنية
|9100 جنية
|الدخيلة
|9080 جنية
|9100 جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|8850 جنية
|8850 جنية
|حديد بشاي
|بشاي
|8950 جنية
|9000 جنية
|الوطنية للصلب
|العتال
|9000 جنية
|9000 جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|9000 جنية
|9000 جنية
|حديد المراكبي
|المراكبي
|8800 جنية
|8850 جنية
|حديد الكومي
|الكومي
|–
|–
|حديد المعادي
|المعادي
|8550 جنية
|8600 جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|8700 جنية
|8700 جنية
|حديد العشري
|العشري
|8800 جنية
|8850 جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|9050 جنية
|9050 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|9050 جنية
|9050 جنية
|حديد اركو
|اركو
|8850 جنية
|8850 جنية
|حديد قوطة
|قوطة
|8600 جنية
|8600 جنية
|حديد سرحان
|سرحان
|8700 جنية
|8700 جنية
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|8800 جنية
|8850 جنية
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|8800 جنية
|8850 جنية
سعر الأسمنت اليوم السبت :
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|715 جنية
|715 جنية
|النصر
|695 جنية
|700 جنية
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|750 جنية
|750 جنية
|الفهد
|700 جنية
|700 جنية
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|700 جنية
|700 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700 جنية
|700 جنية
|حورس
|690 جنية
|690 جنية
|أسمنت النهضة
|النهضة
|780 جنية
|785 جنية
|الصخرة
|690 جنية
|690 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|695 جنية
|700 جنية
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|710 جنية
|710 جنية
|الممتاز
|710 جنية
|710 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|690 جنية
|690 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|700 جنية
|700 جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|695 جنية
|700 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|750 جنية
|755 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|735 جنية
|735 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|735 جنية
|740 جنية
|تكنو
|695 جنية
|700 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|735 جنية
|740 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|690 جنية
|690 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|715 جنية
|720 جنية
|السويدي
|السويدي
|710 جنية
|710 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|695 جنية
|700 جنية
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|720 جنية
|720 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|680 جنية
|680 جنية
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|730 جنية
|730 جنية
|سمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنية
|775 جنية
|البرج
|780 جنية
|780 جنية
|الساحل
|850 جنية
|850 جنية