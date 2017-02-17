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التلبينة || الأكلة المعجزة التي أوصي بها الرسول للمتوفى ولعلاج الهم والحزن

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التلبينة || الأكلة المعجزة التي أوصي بها الرسول للمتوفى ولعلاج الهم والحزن التلبينة || الأكلة المعجزة التي أوصي بها الرسول للمتوفى ولعلاج الهم والحزن

التلبينة من الوصفات النبوية التي ذكرها رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم وقام بذكر فوائدها  العديدة ونصح بها المسلمين لما تتميز به من فوائد عديدة على الصحة العامة للإنسان وخاصة أنها لها أثر عظيم على قلب الإنسان كما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة.

تتميز التلبينة بالعديد من الفوائد الصحية التي نوردها فيما يلي:

  • تتميز التلبينة بقدرتها على علاج الهم والحزن لذا نصح النبي بإعدادها لأهل المتوفى.
  • تقوم التلبينة بالتخلص من أعراض الاكتئاب.
  • تعمل على علاج الارتفاع الذي قد يتعرض له مريض السكري وضغط الدم.
  • تعمل على خفض معدل الكولسترول بالجسم.
  • فائدة التلبينة في معالجة الهم والحزن تتسبب في تهدئة القولون وعلاج الأمراض التي قد يتعرض لها.

كيفية تحضير التلبينة :

التلبينة تستخلص من دقيق الشعير ويتم تحضيرها بإضافة ماء أو لبن إلى ملعقتين من مطحون التلبينة وتسويتها على نار هادئة لمدة خمس دقائق ويضاف لها العسل بحسب الرغبة، يذكر أن تلك العشبة متوافرة عن العطار.

 

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رئيس قسم الأخبار