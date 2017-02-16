كيف تمكن ''هاكر'' مصري من التجسس على مئات المصريين بغرف نومهم؟

شيماء مصطفى

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بوزارة الداخلية، القبض على مهندس كمبيوتر، اخترق عددًا كبيرًا من أجهزة الحواسب الخاصة بالمواطنين، وقام بتسجيل صور وفيديوهات لهم أثناء تواجدها بمنازلهم.

وأشار المتهم خلال اعترافاته، بأنه قام باختراق أجهزة الحواسب لأكثر من 1270 مصري، من خلال بعض برامج الهاكر وانشاء ملف تجسس يستطيع من خلاله تشغيل الكاميرا الخاصة بالجهاز، بغرض التقاط صور وفيديوهات لضحاياه أثناء تواجدهم بغرف نومهم، مضيفًا أنه عمد إلى هذا الفعل إشباعًا لفضوله وحبًا في التجسس على خصوصيات الغير، وأنه قام بتصوير عدد كبير من المصريين من الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المتواجدة بمنازلهم في لقطات فاضحة دون علمهم.

وكانت وزارة الداخلية قد قامت بضبط المتهم "ب م ن" وبتفتيش مسكنه عثر به على جهاز كمبيوتر وتليفوني محمول وشريحتي اتصال، وتبين إنشاء ملف ضخم بحاسبه يتضمن صور ولقطات للعديد من الأشخاص، بعد اختراقه حواسبهم الخاصة بهم، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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