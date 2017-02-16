شاهد عيان يروي تفاصيل جريمة عين شمس.. ''أحمد'' قُتل دفاعًا عن ''أكل عيشه''

شيماء مصطفى

كشف شاهد عيان عن تفاصيل مقتل سائق توك توك بـ8 طعنات على يد 3 أشخاص بمنطقة عين شمس، فجر اليوم .

وقال الشاهد إن المجني عليه يدعى "أحمد حبيب"، مقيم بعزبة القفاصين، يعمل بسوبر ماركت نهارا، وكسائق دراجة نارية "توك توك" ملك صديقه في المساء.

وأضاف، أن أحد الأشخاص طلب من "أحمد" توصيله إلى منطقة عين شمس في تمام الرابعة فجرا، لكنه فوجئ بشخصين لدى وصوله للمكان المتفق عليه، موضحا "الثلاثة حاولوا يسرقوا التوك توك لكن معرفوش، فقتلوه،" ثم استولوا على التوك توك، ولاذوا بالفرار.

وأوضح شاهد عيان، أن الأهالي قاموا بنقل المجني عليه إلى مستشفى عين شمس الأردني، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وسادت حالة من الحزن بمحل سكن المجني عليه "أحمد الكل بيحلف بأخلاقه واحترامه وأدبه".. يؤكد أحد قاطني المنطقة، أن والدي القتيل متوفيان، وأنه يعيش رفقة شقيقه الأكبر.

وانتقل المستشار محمد الجرف، مدير نيابة الحوادث، لمناظرة جثة المجني عليه، وتبين أنه في الثلاثين من عمره، وبه 8 طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

وصرحت النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، بتشريح الجثة ودفنها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول أسباب الوفاة وملابساتها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

شبكةعيونالإخبارية

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