حقيقة القبض على المطرب صابر الرباعي فى المطار بحوزته مخدر الكوكايين ورد نارى منه الان وتفاصيل القضية

شيماء مصطفى

صابر الرباعي، يتابع عدد كبير من محبى ومعجبى الفنان العربى الشهير صابر الرباعى اخر اعماله الفنية والغنائية وايضا اخباره الشخصية وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، وايضا من خلال المواقع الفنية التى تنقل العديد من الاخبار عن المشاهير والنجوم الفنانين فى الوسط الفنى العربى والعالمى، ومع تناول وتناقل الاخبار يوجد العديد من الاخبار التى تكون ليس لها أساس من الصحة وايضا تكون إِشاعات فى حق الفنان سواء من الناحية الفنية وايضا الصحية وغيرها اعمال غير أخلاقية، ومع تواجد المواقع الشهيرة نجد فى ساعات قليلة ويتم نشر العديد من الاخبار الكاذبة والتى تودى الى سوء سمعة الفنان، مثلا بالقبض عليه او خلافات وغيرها، وفى نفس السياق انتشر العديد من الاخبار خلال الساعات الماضية حول القبض على المطرب صابر الرباعي فى مطار هيثرو بمدينة لندن وبحوزته مخدر الكوكايين.

ومع انتشار الاخبار حول الحادث وعن اسباب تواجد مثل هذا المخدر بحوزته وعن صحة الخبر ومصداقية المعلومات التى تم انتشارها بشكل مكثف على الصفحات وتناولتها بعض المجلات الفنية ، فقد نشرت إحدى وسائل الإعلام البريطانية ان المطرب التونسى صابر الرباعى تم ضبطه فى مطار هيثرو بمدينة لندن البريطانية بعد ان قبض عليه بعد ان وجد أمن المطار فى حقيبته علبتين قهو بداخلها مخدر الكوكايين.

صابر الرباعي

وفور انتشار هذا الخبر نقلا عن وسائل الإعلام البريطانية تناقلته وسائل الإعلام العربية وانتشر بشكل مكثف عبر موقع الفيس بوك وسط حالة من الجدل حول حقيقة الخبر، ليخرج المطرب صابر الرباعى عن صمته ويعلن من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية ليوضح حقيقة الامر لجمهوره ومحبيه بعد التساؤلات التى انتشارت.

اوضح المطرب صابر الرباعى انه وسط حالة من الجدل عن صدق الخبر من كذبه.هذا الأمر الذي جعل المطرب صابر الرباعي يخرج على وسائل الإعلام وينفي الخبر، ويؤكد أنه متواجد في تونس ولم يسافر إلى لندن على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه كلف محاميه لكي يُقاضي وسيلة الإعلام البريطانية التي نشر الخبر.لكن المطرب التونسي لم يكتفي بذلك ونشر صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» معلقا عليها: «أحييكم من تونس الحبيية»، كما نشر فيديو عبر حسابه على موقع «فيس بوك» يؤكد أنه في تونس، وينفي خبر القبض عليه أو سفره إلى لندن من الأساس.

شبكةعيونالإخبارية

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