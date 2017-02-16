اسعار الثلاجة شارب 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

شيماء مصطفى

اسعار الثلاجة شارب للعام الجديد 2017 في السوق المصرية، ملف يحوذ اهتمام العديد من المقبلين على شراء ثلاجة جديدة لما تتمتع بيه ماركة شارب من ثقل و طلب عليها في السوق المصري، وتعد الثلاجة شارب احد منتجات شركة شارب التي وجدت لها مكانة في تطلعات المستهلك المصري، ومع تقلبات اسعار الدولار في السوق المصرفية المصرية، كان لمتابعة اسعار السلع بشكل عام والأجهزة المنزلية بشكل خاص اهتمام كبير لدى المستهلك في مصر، وسوف نوضح ببيان مفصل سعر الثلاجة شارب بكافة موديلاتها بالسوق المصرية في السطور القادمة .

اسعار الثلاجة شارب 2017 في السوق المصري

وفيما يلى بيان مفصل بأسعار الثلاجة شارب بالسوق المصري وفق أحدث الاسعار

الواردة من السوق ولقد حرصنا على مطابقة الاسعار للواقع الفعلي لحركة العرض والطلب على الثلاجة شارب

في السوق الاستهلاكي للأجهزة المنزلية بمصر

موديل الثلاجة شارب سعر الثلاجة شارب ثلاجة شارب 12 قدم 5800 ثلاجة شارب 14 قدم 6700 جنيه ثلاجة شارب 16 قدم 8800 ثلاجة شارب 18 قدم 9800 جنيه ثلاجة شارب 20 قدم 14000 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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