اسعار الثلاجة شارب 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

اسعار الثلاجة شارب للعام الجديد 2017 في السوق المصرية، ملف يحوذ اهتمام العديد من المقبلين على شراء ثلاجة جديدة لما تتمتع بيه ماركة شارب من ثقل و طلب عليها في السوق المصري، وتعد الثلاجة شارب احد منتجات شركة شارب التي وجدت لها مكانة في تطلعات المستهلك المصري، ومع تقلبات اسعار الدولار في السوق المصرفية المصرية، كان لمتابعة اسعار السلع بشكل عام والأجهزة المنزلية بشكل خاص اهتمام كبير لدى المستهلك في مصر، وسوف نوضح ببيان مفصل سعر الثلاجة شارب بكافة موديلاتها بالسوق المصرية في السطور القادمة .
اسعار الثلاجة شارب 2017 في السوق المصري
وفيما يلى بيان مفصل بأسعار الثلاجة شارب بالسوق المصري وفق أحدث الاسعار
الواردة من السوق ولقد حرصنا على مطابقة الاسعار للواقع الفعلي لحركة العرض والطلب على الثلاجة شارب
في السوق الاستهلاكي للأجهزة المنزلية بمصر
|موديل
الثلاجة
شارب
|سعر
الثلاجة
شارب
|ثلاجة شارب
12 قدم
|5800
|ثلاجة شارب
14 قدم
|6700
جنيه
|ثلاجة شارب
16 قدم
|8800
|ثلاجة شارب
18 قدم
|9800
جنيه
|ثلاجة شارب
20
قدم
|14000
جنيه