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اسعار الثلاجة شارب 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

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اسعار الثلاجة شارب 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم اسعار الثلاجة شارب 2017 في مصر | ملف شامل اسعار اليوم

الثلاجة شارب للعام الجديد 2017 في السوق المصرية، ملف يحوذ اهتمام العديد من المقبلين على شراء ثلاجة جديدة لما تتمتع بيه ماركة شارب من ثقل و طلب عليها في السوق المصري، وتعد الثلاجة شارب احد منتجات شركة شارب التي وجدت لها مكانة في تطلعات المستهلك المصري، ومع تقلبات اسعار الدولار في السوق المصرفية المصرية، كان لمتابعة اسعار السلع بشكل عام والأجهزة المنزلية بشكل خاص اهتمام كبير لدى المستهلك في ، وسوف نوضح ببيان مفصل سعر الثلاجة شارب بكافة موديلاتها بالسوق المصرية في السطور القادمة .

 

اسعار الثلاجة شارب 2017 في السوق المصري

وفيما يلى بيان مفصل بأسعار الثلاجة شارب بالسوق المصري وفق أحدث الاسعار

 

الواردة من السوق ولقد حرصنا على مطابقة الاسعار للواقع الفعلي لحركة العرض والطلب على الثلاجة شارب

في السوق الاستهلاكي للأجهزة المنزلية بمصر

موديل

 

الثلاجة

شارب

 سعر

 

الثلاجة

شارب
ثلاجة شارب

 

12 قدم

 5800
ثلاجة شارب

 

14 قدم

 6700

 

جنيه
ثلاجة شارب

 

16 قدم

 8800
ثلاجة شارب

 

18 قدم

 9800

 

جنيه
ثلاجة شارب

 

20

قدم

 14000

 

جنيه

 

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