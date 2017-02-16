برنامج التأمين الصحى الجديد للمعلمين والمعلمات ومنسوبى التعليم فى السعودية الاعلان عن تفاصيله الخميس القادم

شيماء مصطفى

برنامج التأمين الصحى الجديد للمعلمين والمعلمات فى السعودية هو حديث الجميع الان وخاصة منسوبى التعليم فى المملكة العربية السعودية ، وبرنامج التأمين الصحى الجديد هو برنامج اختيارى لمنسوبى التعليم فى السعودية ويقدم البرنامج الجديد خدمات صحية مميزة وبأسعار منافسة ، هذا وسوف يتم الاعلان عن برنامج التأمين الصحى الجديد فى السعودية لمنسوبى التعليم فى مؤتمر صحفى بحضور وزير التعليم يوم الخميس القادم بحضور كافة وسائل الاعلام.

الاعلان عن برنامج التأمين الصحى الجديد للمعلمين والمعلمات الاختيارى جاء من خلال تغريدة للمتحدث الرسمى لوزارة التعليم مبارك العصيمى على حسابه الرسمى على تويتر حيث قال ان برنامج التأمين الصحى الجديد الاختيارى هو باكورة اعمال مركز خدمات المعلمين الجديد ، واضاف العصيمى ان تفاصيل البرنامج سيتم الاعلان عنها خلال مؤتمر صحفى لوزير التعليم يعقد يوم الخميس القادم الموافق 26-5-1438 .

برنامج التأمين الصحى الجديد للمعلمين والمعلمات ومنسوبى التعليم

ومركز خدمات المعلمين الذى أطلق برنامج التأمين الصحى الجديد الاختيارى دوره هو تقديم خدمات متعدده ومنوعه للمعلمين ومنسوبى التعليم واسرهم ومن فى حكمهم ، ويقدم خدمات تمكن منسوبى التعليم من الحصول على مميزات من الخدمات التجارية والخدمية فى جميع المجالات ، تابعونا عن كل المعلومات وتفاصيل برنامج التأمين الصحى الجديد للمعلمين والمعلمات 1438.