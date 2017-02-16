بالفيديو شاب يتجسس على 1270 أسرة داخل غرف النوم وأثناء خلع الملابس

شيماء مصطفى

تنتشر الأفكار السيئة مع الأشخاص الغير سوية التي يمتلكلها الفضول والشعور بالذكاء الخارق الى القيام بإحتراف عملية التجسس على الناس عن طريق إختراق جهاز الكمبيوتر حيث يقوم بالدخول إلى نظام التشغيل في الجهاز بطريقة غير شرعية ولأغراض غير سوية مثل التجسس أو السرقة أو التخريب وعقب نجاحه في هذا العمل يشعر بالسعادة لأنه أصبح “هاكر” كبير فيقوم بنقل أو مسح أي شيئ على جهاز الكمبيوتر أو يضيف ملفات أو برامج والأسلوب الأخطر هو سرقة الصور الخاصة للأصحاب الجهاز مما يشكل خطر عليهم.

اعترافات مهندس يتجسس على 1270 أسرة

عرض أمس الإعلامي “أحمد موسى” إعترافات مهندس قام بإخترق 1270 جهاز كمبيوتر وإستطاع أن يحصل على كافة الملفات والتجسس على المواطنين أثناء تبديل ملابسهم وذلك من خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يذاع على قناة “صدى البلد” وإعترف المهندس قائلا:” أنه تعلم كيف يخترق الأجهزة التي وصلت الى1270 جهازا كنوع من الفضول والإستيلاء على كافة الملفات الموجود دخل الأجهزة والتجسس على أصحابها أثناء تبديل ملابسهم داخل غرف نومهم وتم إكتشاف هذا المخترق عن طريق بلاغ من السيدة “خ.ع.ى”.

تقول فيه أن شخص مجهول إستولى على الحساب الشخصي لها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وأرسل رسائل لها عبر صفحتها الثانية عبار عن صورا شخصية خاصة بها وهددها بنشر الصور على الإنتر نت في حالة رفضها إرسال صور أخرى فقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بوزارة الداخلية بالفحص وتم ضبط المتهم “ب.م. ن” وبتفتيش مسكنه عثر به على جهاز كمبيوتر وتليفوني محمول وشريحتي اتصال وتبين إنشاء ملف يتضمن صور ولقطات للشاكية وأسرتها بعد إختراقه جهازهم.

شبكةعيونالإخبارية

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