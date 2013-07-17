توأم كاييخون يرحل إلى الدوري البوليفي

لاباز، (إفي): بات لاعب خط الوسط خوان ميجل كاييخون، توأم لاعب ريال مدريد السابق خوسيه ماريا كاييخون، ثالث إسباني ينضم لصفوف نادي بوليفار البوليفي، ليشارك معه في مرحلة ذهاب الدوري المحلي (أبرتورا) التي تنطلق نهاية الشهر الجاري.

وكتب مارسيلو كلاوري رئيس نادي بوليفار على حسابه الشخصي بشبكة (تويتر) للتواصل الاجتماعي "لقد عززنا صفوفنا بلاعبنا الجديد الإسباني خوان ميجل كاييخون (26 عاما) الذي يلعب في خط الوسط، وخرج من صفوف فرق الناشئين في ريال مدريد".

وأضاف أن "كاييخون لعب لأندية مايوركا وألباسيتي و قرطبة وإيركوليس الإسبانية وليفادياكوس اليوناني".

ويعد كاييخون اللاعب الإسباني الثالث الذي ينضم لصفوف نادي العاصمة البوليفية، ليلحق بالمدافع إيدو مويا ولاعب الوسط خوسيه لويس سانشيز كابديفيلا، اللذين انتقلا لبوليفار خلال الأسبوعين الماضيين.

ويدرب فريق بوليفار الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، الإسباني ميجيل أنخل بورتوجال، وقد حصد النادي 18 لقبا في الدوري البوليفي لكرة القدم، البطولة التي انطلقت رسميا عام 1977