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فتاة وضعت الكركم على الهالات السوداء لعشر دقائق فقط.. وكانت النتيجة غير متوقعة

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فتاة وضعت الكركم على الهالات السوداء لعشر دقائق فقط.. وكانت النتيجة غير متوقعة فتاة وضعت الكركم على الهالات السوداء لعشر دقائق فقط.. وكانت النتيجة غير متوقعة

قامت فتاة على احد المواقع الشهيرة بمشاركة تجربتها مع المتابعين فى علاج الهالات السوداء وذالك بإستخدام الكركم، كانت تلك الفتاة تعانى من الهالات السوداء لسنوات عديدة، ورغم أنها كانت تستعمل الكثير من مستحضرات لعلاجها والكريمات الباهظة الثمن التي لم تمنحها النتائج التي ترغب بها، لذالك قررت اللجوء الى الطبيعة وصنعت خليط الكركم والنتائج كانت أفضل بكثير مما توقعت،

 

 الكركم لعلاج الهالات السوداء

من المعروف ان الكركم  له الكثير من المنافع الصحية لبشرتكِ، ومنذ قديم الأزل استعمله القدماء في علاج علامات التمدد على الجلد وتخفيف علامات الشيخوخة، الصبغات والإلتهابات على الجلد، كما يعالج حب الشباب ويقشر البشرة ويزيل الجلد الميت، وهو ممتاز لإستعماله على البشرة الدهنية لأنه يزيد من إنتاج الزهم وهي المادة التي تنتجها الغدد الدهنية.

 

مكونات وطريقة عمل ماسك الكركم

  • رشة من بودرة الكركم.
  • ونصف ملعقة من عصيرالليمون.
  • ورشة من الحمص المطحون.
  •  ملعقة من عصير الطماطم.

الطريقة:

  • إمزجي الكركم مع عصير الليمون ثم أضيفي له عصير الطماطم وبودرة الحمص.
  • ضعي الخلطة على بشرتكِ تحت العينين ويمكنكِ تطبيقها فوق الجفون أيضاً.
  • بعد مرور 10 دقائق اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر، وستلاحظين إختفاء الهالات السوداء.

 

 

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