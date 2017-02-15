خطورة وأضرار مزج “الشاي مع الحليب”والتأثير السلبي الذي يسببه علي الصحة

شيماء مصطفى

يعد الشاي بلبن المشروب الأساسي لدى الكثيرون خاصة في وجبة الإفطار، بل ويعتبره البعض مشروب ذو قيمه غذائية مرتفعه عند مقارنته بشرب الشاي فقط، ولكن جاءت الدراسات بعكس ذلك بل وأكدت علي ضرر الصحة من مزج الشاي بالحليب وأيضا ذكرت ان له العديد من الآثار السلبية مثل صعوبة الهضم وتقليل امتصاص الكالسيوم في الجسم والمفاجأة أيضا انه يسبب زيادة للوزن بشكل كبير.

مزج الشاي باللبن يؤدي لفقد فوائد كل منهما وتغير خواصهما تماماً

فقد قام بعض الباحثون في ألمانيا بالتأكيد علي شرب كل عنصر علي حدا فشرب اللين وحده يمد الجسم بالفيتامينات اللازمة له والكالسيوم أيضا، والشاي وحده وبكميات معتدلة يعتبر مضاد قوي للأكسدة ويعمل علي منع الإصابة بأمراض القلب وذلك لأنه يعمل علي استرخاء الشرايين لكي تستوعب الدم المتدفق وأيضا يقي من الزهايمر، ولكن عند مزج هاذين العنصرين معاً تتغير تماماً خواصهما.

يمكن إضافة قطرات الليمون الي الشاي بدل من اللبن

وأكدت الدراسات علي وجود جزيئات في الشاي تسمي “كاتيشينز”وهذة الجزيئات تساعد علي توسيع الشرايين وسهولة تدفق الدم الي القلب، ولكن تقابلها جزيئات “الكازينات” في اللبن والتي تمنعها من عملها وهو توسيع الشرايين، ولكن يمكن إضافة بعض قطرات الليمون الي الشاي بدلا من الحليب.