هاتف 3310 من نوكيا يعود من جديد بنسخة جديدة مطورة وبسعر رخيص

شيماء مصطفى

كانت نوكيا أكبر بائع للهواتف النقالة من 1998 حتى 2012 وهي شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات فنلندية تأسست عام 1865 وبما أن شركة نوكيا قد اغلقت شركتها وتوقفها عن العمل بسبب أنها لم تواكب التكنولوجيا الحديثة بسبب الاجهزة التى تعمل بنظام اندرويد فاكملت الشركات الاخرى مثل سامسونج وأبل وتحقيق أرباح خيالية فقد كانت نوكيا فى الصدارة والهواتف الخاصة بها كانت منتشرة بصفة غير مسبوقه لما تميزه من مميزات بسيطة.

هاتف 3310 بحلة جديدة وثمن رخيص

أعلنت شركة HMD المسئولة عن تطوير هواتف نوكيا على النسخة الجديدة من هاتف نوكيا 3310 هذ الهاتف الذى حقق شهرة واسعة عندما أطلقته نوكيا فى عام 2000 وحقق انتشارا كبير وذلك بسبب بطاريته التى كانت تدوم لايام طويلة وهذه ستكون عودة قوية لنوكيا.

– نوكيا لن تغير اسم الهاتف

– الهاتف سوف يتم طرحة يوم 26 فبراير الجارى

– سيأتى الهاتف بتطوير جديد ونسخة محدثه منه

– سعره سيكون 60 دولار

والجدير بالذكر أن شركة HMD المالكة لنوكيا تسعى للعودة مرة اخرى والسيطرة على سوق الهواتف المحمولة كما أنها ستنافس الشركات العملاقة على أن تخسر بسبب أن أسعار هواتفها ستكون رخيصة جدا مقارنة بالهواتف الاخرى.