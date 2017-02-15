أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا

هاتف 3310 من نوكيا يعود من جديد بنسخة جديدة مطورة وبسعر رخيص

Google+ Print
هاتف 3310 من نوكيا يعود من جديد بنسخة جديدة مطورة وبسعر رخيص هاتف 3310 من نوكيا يعود من جديد بنسخة جديدة مطورة وبسعر رخيص

كانت نوكيا أكبر بائع للهواتف النقالة من 1998 حتى 2012  وهي شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات فنلندية تأسست عام 1865 وبما أن شركة نوكيا قد اغلقت شركتها وتوقفها عن العمل بسبب أنها لم تواكب التكنولوجيا الحديثة بسبب الاجهزة التى تعمل بنظام اندرويد فاكملت الشركات الاخرى مثل سامسونج وأبل وتحقيق أرباح خيالية فقد كانت نوكيا فى الصدارة والهواتف الخاصة بها كانت منتشرة بصفة غير مسبوقه لما تميزه من مميزات بسيطة.

 

هاتف 3310 بحلة جديدة وثمن رخيص

أعلنت شركة HMD المسئولة عن تطوير هواتف نوكيا على النسخة الجديدة من هاتف نوكيا 3310 هذ الهاتف الذى حقق شهرة واسعة عندما أطلقته نوكيا فى عام 2000 وحقق انتشارا كبير وذلك بسبب بطاريته التى كانت تدوم لايام طويلة وهذه ستكون عودة قوية لنوكيا.

 

– نوكيا لن تغير اسم الهاتف

– الهاتف سوف يتم طرحة يوم 26 فبراير الجارى

– سيأتى الهاتف بتطوير جديد ونسخة محدثه منه

– سعره سيكون 60 دولار

والجدير بالذكر أن شركة HMD المالكة لنوكيا تسعى للعودة مرة اخرى والسيطرة على سوق الهواتف المحمولة كما أنها ستنافس الشركات العملاقة على أن تخسر بسبب أن هواتفها ستكون رخيصة جدا مقارنة بالهواتف الاخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار