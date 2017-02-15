مصطلح سعودي يثير الفزع في قلوب المصريين بالسعودية

شيماء مصطفى

منذ فترة قريبة وهناك مصطلحا غريبا بدأ يتداول عبر المواقع الاجتماعية ولكنه كان جديدا على مسامع الشعب المصري وبالرغم من ذلك فانه اثار حالة من الفزع والقلق داخل نفوس العمالة المصرية بالسعودية وهو مصطلح “السعودة الوظيفية”.

وهذا المصطلح تداولته بعض المواقع السعودية منذ فترة ولكن لم يتم تطبيقه حتى الان وهو يعني توطين الوظائف بالمملكة والاستغناء عن العمالة المصرية وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين للقضاء على البطالة بالمملكة وقد صرحت بعض المصادر السياسية الى ان هذا المصطلح بدء في الانتشار بعد الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية بعدم احقية المملكة في ضم جزيرتي تيران وصنافير مما جعل العلاقات المصرية والسعودية تمر بازمة سياسية .

على الصعيد الاخهر فقد صرحت بعض المصادر السعودية الى انه سوف يتم تطبيق هذا القرار في الفترة القادمة وان هذه الخطوة قد تكون بسبب الخطة الاقتصادية التي تم رسمها لعام 2030 والتي تعمل على الاكتفاء بالعمالة الوطنية والقضاء على البطالة السعودية . ولكن قد تم تكذيب مثل هذه الاخبار من قبل بعض الاقتصاديبن مؤكدين على ان المملكة السعودية لا تستطيع الاستغناء عن العمالة المصرية والتي تمثل اكثر من مليوني ايدي عاملة مصرية ولذلك فانهم لا يستطيعون تعويض هذا العدد من الايدي العاملة في مجالات الطب والتعليم والهندسة ومجالات اخرى كثيرة.