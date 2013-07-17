ميسي: نيمار لن يواجه مشكة في التأقلم

برشلونة (إفي): صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، بأن زميله في الفريق نيمار دا سيلفا شخص جيد ولن يواجه مشكلة في التأقلم مع باقي زملائه في الفريق.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء عقب ثاني مران أجراه برشلونة استعدادا للموسم الكروي الجديد، قال ميسي بأنه لا يتوقع حدوث مشكلات في التفاهم مع البرازيلي: "نتمنى أن يظهر تأثيره في الملعب، فهو لاعب كبير جدا كما أنه متالق في المراوغات الفردية وهذا ما سيصنع الفارق".

كما أضاف أن نيمار انضم إلى فريق يضم لاعبين كبار وهم أشخاص جيدون أيضا "ولا أعتقد أنه سيواجه مشكة في التأقلم".

وحول ما يطمح لتحقيقه خلال الموسم الكروي المقبل أفاد ميسي بأن لديه طموحات كبيرة مع البرسا كالعادة "وآمل أن أقوم بالأشياء على نحو جيد من اجل تحقيق أهداف الفريق".

ومن ناحية أخرى كشف النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث"، أنه لا يفهم أي شيء حول المشكلة المتعلقة بتهربه من الضرائب لذا يعتمد على المحامين في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه يشعر بالطمأنينة الشديدة لأنه بعيد عن هذا الأمر نظرا لأن هناك مستشارين يتولون مسئولية الأمور المالية وهم يحظون بثقته وثقة والده، المتهم معه بالتهرب من الضرائب بقيمة أربعة ملايين يورو، خاصة بحقوق اللاعب الدعائية عن سنوات 2007 و2008 و2009 المالية.

وفيما يتعلق بالخلاف الدائر حاليا بين المدرب السابق لبرشلونة بيب جوارديولا والحالي تيتو فيلانوفا، يرى ميسي أنه أمر يخصهما وحدهما ولا ينبغي التدخل فيه "فكلاهما قال ما يود قوله، وهما فقط من يعرفان حقيقة ما حدث".

وعاد ميسي للحديث عن الموسم الكروي الجديد حيث يعتقد أن بايرن ميونخ الألماني سيكون أكبر منافس لفريقه لاسيما وأنه فاز بدوري الأبطال الأوروبي خلال الموسم المنصرم كما أنه سيصبح أقوى بعد تولي جوارديولا تدريبه.

كما يرى النجم الأرجنتيني أن ريال مدريد سيكون منافسا قويا جدا للبرسا نظرا لحجمه كناد كبير ولكبار اللاعبين الذين يضمهم بين صفوفه، مبينا أن المنافسة على لقب الليجا سيكون صعبا مع الريال.