أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

بالفيديو : الفنانة مايا دياب تكشف عن أسباب منعها دخول الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا

Google+ Print
بالفيديو : الفنانة مايا دياب تكشف عن أسباب منعها دخول الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا بالفيديو : الفنانة مايا دياب تكشف عن أسباب منعها دخول الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب من خلال لقائها ببرنامج «منا وجر» المذاع على القناة الفضائية «MTV» عن أسباب منعها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعدما توجهت للسفارة الأمريكية في بيروت للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية .

 

أسباب منع الفنانة اللبنانية مايا دياب من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية 

و أضافت أنها فوجئت بموظفي السفارة يخبروها بأنها ممنوعة من دخول الأراضي الأمريكية مدى الحياة وذلك لدعمها للإرهاب وأضافت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها توجهت إلى السفيرة الأمريكية في لبنان للإستعلام عن هذا القرار فألقت السفيرة الأمريكية الورقة التي تؤكد أنها إرهابية في وجهها وهو ما يخالف دعوات أمريكا للديمقراطية .

 

والجدير بالذكر أن الفنانة مايا دياب هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياءعام 2001 فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عام 2012 عن برنامج هيك مننغنى ، إتجهت للتمثيل فشاركت الفنان هانى رمزى فى فيلم ” أسد وأربع قطط “عام 2007 وقامت بالمشاركة فى مسلسل” كلام نسوان “مع الفنانة لوسى  و”مسلسل الدنيا هيك “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة