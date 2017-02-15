بالفيديو : الفنانة مايا دياب تكشف عن أسباب منعها دخول الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا

شيماء مصطفى

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب من خلال لقائها ببرنامج «منا وجر» المذاع على القناة الفضائية «MTV» عن أسباب منعها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعدما توجهت للسفارة الأمريكية في بيروت للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية .

أسباب منع الفنانة اللبنانية مايا دياب من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية

و أضافت أنها فوجئت بموظفي السفارة يخبروها بأنها ممنوعة من دخول الأراضي الأمريكية مدى الحياة وذلك لدعمها للإرهاب وأضافت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها توجهت إلى السفيرة الأمريكية في لبنان للإستعلام عن هذا القرار فألقت السفيرة الأمريكية الورقة التي تؤكد أنها إرهابية في وجهها وهو ما يخالف دعوات أمريكا للديمقراطية .

والجدير بالذكر أن الفنانة مايا دياب هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياءعام 2001 فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عام 2012 عن برنامج هيك مننغنى ، إتجهت للتمثيل فشاركت الفنان هانى رمزى فى فيلم ” أسد وأربع قطط “عام 2007 وقامت بالمشاركة فى مسلسل” كلام نسوان “مع الفنانة لوسى و”مسلسل الدنيا هيك “.

شبكةعيونالإخبارية

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