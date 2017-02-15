فوائد زيت الخروع لاكساب الشعر الحيوية واللمعان

سمر العشري

يعتبر زيت الخروع من الزيوت المليئة بالعناصر الغذائية الأساسية والتي يمكن أن تكون مفيدة جدا بالنسبة للبشرة والشعر ، ولكن هذا النوع يعتبر من الزيوت السميكة والغير لزجة جدا ،كما يعتبر بمثابة طريقة ملائمة وغير مكلفة للمساعدة في حل العديد من مشاكل الجلد والشعر والذى يعمل بشكل سريع على اطالة الشعر واكسابه الحيوية واللمعان.

ونظراً لسماكة زيت الخروع يصعب استخدامه تطبيقه لذا وجب علينا تخفيفه قبل استخدامه. وذلك عن طريق خلطه مع زيت جوز الهند حيث سيعمل على تغذية الشعر وزيادة نموه وللحصول على افضل النتائج يفضل استخدامه مرتين اسبوعياً وابقائه على الشعر لمدى لا تقل عن ثلاثة ساعات .

وتجدر الاشارة الى ان معظم النساء ربما يكون لديهم مشاكل مع الشعر الجاف وإذا كان هذا هو الحال فمن المستحسن وضع اثنين أو ثلاث قطرات من زيت الخروع ويفرك به الشعر من جذوره وحتى اطرافه وكذلك فروة الرأس. ويفضل ان تطبق تلك الطريقة اثناء الليل ويترك حتى الصباح . حيث ستبهركم النتائج من خلال المرة الاولى لتطبيق تلك الطريقة

شبكةعيونالإخبارية

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