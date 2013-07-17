إكسسوارات جلد الأفعى هي اختيار نجمات هوليوود

يضفي جلد الأفعى لمسة من الأناقة لإطلالتك، وهذا ما أجمعت عليه أجمل نجمات هوليوود وأشهر المصممين إذ لا يمكن أن يمضي موسم بدون أن تظهر لمحات منه على منصات العروض العالمية وإطلالات أشهر النجمات.

في فصل الصيف اختارت النجمات أن يدخلن فخامة جلد الأفعى إلى إطلالاتهنّ عن طريق الإكسسوارات، فشاهدنا أجمل الإطلالات العصرية منها والكلاسيكية. مثلاً نسّقت Sophia Bush بدلتها الرسميّة الأنيقة مع حذاء بجلد الأفعى، وكذلك فعلت Bella Thorne التي حملت حقيبة مصنوعة من جلد الأفعى زاهي الألوان مع بدلتها ذات الألوان المحايدة.

بعيداً عن الإطلالات الرسميّة يمكنك إضافة طابع الفخامة لإطلالتكِ العصرية كما فعلت النجمة الشابة Selena Gomez التي نسّقت حذاء Gucci بجلد الأفعى مع زي Oscar de la Renta الجميل .

شاهدي في الصور كيف أدخلت النجمات إكسسوارات جلد الأفعى إلى إطلالاتهنّ الأنيقة.