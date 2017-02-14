تخلص من 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع برنامج لمن يعانون من السمنة في محيط البطن للحصول على النتائج المرجوة يجب الالتزام الحرفي بالمطلوب و عدم التغيير في اوقات المكونات او اخذ بدائل عندها نقدم لكم هذا البرنامج .
تخلص من 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع
اساسيات برنامج حمية تخلص من 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع
شرب 10 اكواب ماء 2 منها على الريق و 2 قبل النوم .
التوقف عن اكل اي شي 7 مساء
النوم 10 ليلا
الافطار يكون من 6 و نصف الى غاية 9 و نصف و يكون محددا في نفس الوقت مدة الاسبوع .
الغذاء ما بين 12 و 2 و نفس التعليمات الخاصه بالفطور
العشاء من 8 الى 7 مع تطبيق نفس التعليمات .
المشي ساعة يوميا .
الابتعاد التام عن السكر و الملح .
البرنامج الغذائي لرجيم تخلص من 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع
الفطور و العشاء
تفاحة + علبة زبادي
الغذاء
صدر دجاج + عصير نصف ليمونه فوقه + 2 كيويإعلان - Ads إعلان - Ads