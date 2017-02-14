شيماء مصطفى

تخلص من 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع برنامج لمن يعانون من السمنة في محيط البطن للحصول على النتائج المرجوة يجب الالتزام الحرفي بالمطلوب و عدم التغيير في اوقات المكونات او اخذ بدائل عندها نقدم لكم هذا البرنامج .

تخلص من 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع

اساسيات برنامج حمية تخلص من 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع

شرب 10 اكواب ماء 2 منها على الريق و 2 قبل النوم .

التوقف عن اكل اي شي 7 مساء

النوم 10 ليلا

الافطار يكون من 6 و نصف الى غاية 9 و نصف و يكون محددا في نفس الوقت مدة الاسبوع .

الغذاء ما بين 12 و 2 و نفس التعليمات الخاصه بالفطور

العشاء من 8 الى 7 مع تطبيق نفس التعليمات .

المشي ساعة يوميا .

الابتعاد التام عن السكر و الملح .

البرنامج الغذائي لرجيم تخلص من 5 كيلو من شحوم الكرش في اسبوع

الفطور و العشاء

تفاحة + علبة زبادي

الغذاء

صدر دجاج + عصير نصف ليمونه فوقه + 2 كيوي

شبكةعيونالإخبارية

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